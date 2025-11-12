Ubisofts „Project Scout“: Leak zeigt angeblich neuen Sci-Fi-Shooter

Ubisoft scheint wieder an einem neuen Shooter zu schrauben, diesmal offenbar mit Sci-Fi-Ambitionen. Laut mehreren Leaks arbeitet der Publisher an einem bisher unangekündigten Projekt namens Project Scout, das als kompetitiver Multiplayer-FPS in der Unreal Engine 5 entsteht. Erste Konzeptgrafiken und ein Screenshot aus einer frühen Entwicklungsphase sollen bereits im Netz kursieren.

Der Leak stammt von dem bekannten X-Nutzer Shiny, der das Projekt erstmals erwähnte. Kurz darauf legte ein weiterer Leaker, 6leaks, nach und veröffentlichte angebliche Bilder aus dem Spiel. Zu sehen sind ein Ladebildschirm, unfertige 3D-Assets, eine rudimentäre Benutzeroberfläche, und ein Hinweis auf ein System namens Crew Level. Alles wirkt nach einem ambitionierten Team-Shooter mit Science-Fiction-Setting und groß angelegten Matches.

Project Scout: Ubisofts neuer Multiplayer-Versuch?

Ubisoft hat in den letzten Jahrzehnten viele Shooter hervorgebracht, von Far Cry über Ghost Recon bis The Division. Doch im reinen Multiplayer-Bereich hat sich nur Rainbow Six Siege langfristig behauptet. Seitdem sucht der Publisher nach einem weiteren Dauerbrenner, zuletzt mit eher ernüchternden Experimenten wie XDefiant, das zwischen Testphasen und Verschiebungen feststeckt.

Sollte Project Scout tatsächlich real sein, könnte Ubisoft diesmal gezielter auf den hart umkämpften Markt reagieren. Die Ambitionen deuten auf moderne Technik und Crossplay hin, also auf ein Spiel, das gleich zum Start auf mehreren Plattformen laufen soll. Details zu Gameplay, Release oder Studios bleiben aber aus.

"Project Scout"

Upcoming Sci-Fi Competitive FPS From @Ubisoft



– Unreal Engine 5

– Large-scale

– Crossplay pic.twitter.com/ra0SMlv5qy — 6leaks (@6leaksgg) November 12, 2025

Noch nichts bestätigt, aber Potenzial ist da

Bislang hat Ubisoft kein offizielles Statement abgegeben. Die gezeigten Materialien könnten also genauso gut interne Tests oder alte Prototypen sein. Die Richtung klingt trotzdem interessant. Ein Sci-Fi-FPS mit Teamfokus, Crew-System und moderner Engine wäre ein logischer Schritt, um Siege-Erfahrung mit frischem Setting zu verbinden.

Leaks sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber Project Scout klingt, als hätte Ubisoft endlich wieder Lust, etwas Neues zu riskieren. Wenn sie daraus mehr machen als ein weiteres „Hero-Shooter-Experiment“, könnte das Studio nach Jahren des Stillstands wieder ein echtes Multiplayer-Highlight landen.