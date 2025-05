Ubisofts Riders Republic wird zum Actionfilm und bringt das Chaos auf die Leinwand

Was passiert, wenn man 10 Millionen Adrenalinjunkies, ein Open-World-Sportspiel und zwei Actionregisseure in einen Mixer wirft? Richtig – Hollywood ruft. Ubisoft und die Produktionsfirma Gaumont haben heute offiziell angekündigt, dass Riders Republic, das Extremsport-Videospiel, den Sprung auf die große Leinwand wagt. Und nein, das ist kein Aprilscherz.

Von der Spielkonsole ins Kino – Riders Republic wird verfilmt

Hinter der Kamera steht niemand Geringeres als das belgische Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah, das sich mit Bad Boys for Life und dem kommenden Bad Boys: Ride or Die einen Namen gemacht hat. Zusammen haben ihre Filme weltweit über 830 Millionen Dollar eingespielt – ein klares Signal: Diese Jungs wissen, wie man Tempo macht und Explosionen in Szene setzt. Die perfekte Mischung also für ein Projekt, bei dem Mountainbiker mit Jetpacks von Alpengipfeln stürzen.

Für das Drehbuch wurde der französische Drehbuchautor Noé Debré verpflichtet, der mit Dheepan (Palme d’Or in Cannes) und Stillwater bereits bewiesen hat, dass er nicht nur Spannung, sondern auch Tiefgang kann. Ob letzteres in einem Film über halsbrecherische Downhill-Rennen und Wingsuit-Flüge tatsächlich nötig ist, bleibt offen – aber hey, ein bisschen Story zwischen den Stunts schadet nie.

Produziert wird der Film indess von Sidonie Dumas und Rémi Cervoni für Gaumont, Jordan Cohen für Ubisoft Film & Television, sowie Nabil Ben Yadir (10.80 Films) und den Regisseuren selbst. Ubisoft-Vertreter Gérard Guillemot und Margaret Boykin überwachen das Projekt ebenfalls – man will schließlich sicherstellen, dass die kreative Vision nicht auf der Skipiste verloren geht.

Adil & Bilall setzen auf Tempo, Stunts und Schneechaos

Was erwartet uns also? Laut den Machern: ein „elektrisierender Actionfilm“, randvoll mit Nervenkitzel, Humor und spektakulären Stunts. Wenn das Endprodukt hält, was die Ankündigung verspricht, könnte Riders Republic die erste wirkliche Extremsport-Verfilmung werden, die sich nicht wie ein überlanges Red-Bull-Werbevideo anfühlt – sondern wie ein rasanter, cineastischer Höhenflug.

Ob der Film das Spiel übertrifft oder einfach nur wild durch die Schneelandschaft kracht, bleibt abzuwarten. Fest steht: Mit Adil & Bilall am Steuer gibt es keine Bremse. Nur Vollgas.