Überraschender Horror-Hit für PS5 erschienen und kostet nur 2,99 €

Manchmal braucht es keine millionenschwere Produktion, um Spieler zum Schwitzen zu bringen. The Cabin Factory kostet gerade einmal 2,99 Euro und liefert dafür eine der atmosphärischsten Horror-Erfahrungen, die man aktuell auf der PS5 finden kann.

Das Konzept ist simpel: Du bist neu eingestellter Kabineninspektor, ausgestattet mit einem Klemmbrett, einer Taschenlampe, und einer gehörigen Portion Mut. Deine Aufgabe: Hütten inspizieren, Anomalien aufspüren und entscheiden, ob es dort spukt.

Klingt banal? Ist es auch, zumindest am Anfang. Doch schnell kippt die Routine in Unbehagen. Jede noch so kleine Veränderung, jedes Flackern, jedes unpassende Geräusch lässt dich zweifeln, ob du gerade in einer sicheren oder einer verdammten Hütte stehst.

Zwischen Grenzraum und Gänsehaut

Entwickelt wurde The Cabin Factory von einem kleinen Indie-Team, das sich klar an Vorbildern wie The Exit 8, Pools und natürlich P.T. orientiert. Statt hektischer Action setzt das Spiel auf schleichenden Psycho-Horror und das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, ganz egal, wie oft man sich selbst einredet, dass alles normal sei.

Die Spielzeit beträgt rund eine Stunde, was dem Konzept erstaunlich gut steht. Wo andere Titel künstlich in die Länge gezogen werden, konzentriert sich The Cabin Factory auf das Wesentliche: Spannung, Atmosphäre und das Spiel mit der Wahrnehmung.

Besonders auffällig ist die Liebe zum Detail. Texturen, Lichtstimmung und Sounddesign wirken durchdacht – kein technisches Meisterwerk, aber stimmig und wirkungsvoll. Auch die Integration für Twitch sorgt für zusätzliche Unterhaltung, denn wer sich live beim Gruseln erwischen lässt, bekommt garantiert Kommentare wie „Drück Danger!“ oder „Ich hab’s doch gesagt, da war was!“ in den Chat.

Kurzer Schauer, bleibender Eindruck

Viele Spieler loben das Spiel für genau das, was es ist: ein kurzes, aber intensives Horror-Experiment. Kommentare wie „Bestes Anomalien-Spiel bisher“ oder „Für 3 Euro kann man nichts falsch machen“ spiegeln gut wider, warum The Cabin Factory gerade in der Community Anklang findet.

Natürlich darf man hier kein narrativ komplexes Erlebnis erwarten – The Cabin Factory lebt vom Moment, nicht von der Geschichte. Wer jedoch Freude an subtiler Spannung und minimalistischem Horror hat, sollte sich diesen Titel auf keinen Fall entgehen lassen.

The Cabin Factory ist kein AAA-Horror, sondern ein Beweis dafür, dass weniger manchmal mehr ist. Für den Preis eines Kaffees bekommt man eine Stunde intensiver Spannung, die sich – besonders im Dunkeln und mit Kopfhörern – ins Gedächtnis brennt. Wenn Entwickler mit so wenig Budget so viel Atmosphäre schaffen, sollten große Studios mal genauer hinschauen. Vielleicht liegt die Zukunft des Horrors ja doch in kleinen Hütten statt in großen Namen.