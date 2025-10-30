UFL Football startet in die Schatten-Saison – Halloween-Event bringt neue Styles und finstere Belohnungen

In UFL Football ist das Flutlicht diesmal mehr als nur Dekoration, es ist der Auftakt zu einem der atmosphärischsten Ingame-Events des Jahres. Vom 30. Oktober bis 13. November verwandelt sich der Platz in ein düsteres Spielfeld voller Spezialbelohnungen, seltener Karten und Halloween-Stimmung.

Das Herzstück ist der neue Halloween Team Pass, der nicht nur thematische Trikots und Stadiondeko bietet, sondern auch den legendären Frank Lampard als spielbare Ikone einführt. Der Mittelfeldstratege führt euer Team buchstäblich „durch die Schatten zum Triumph“.

Der Sharp-Effekt: Ein neuer Stil für Taktikfüchse

Mit dem Event hält auch ein komplett neuer Link-Up Style namens „Sharp“ Einzug in UFL Football. Das Besondere: Zum ersten Mal werden die Werte positionsspezifisch geboostet – also nicht nur generische Boni, sondern gezielte Verstärkungen wie Finishing für Stürmer oder Reaktionsfähigkeit für Mittelfeldspieler. Je stärker die Verbindung zwischen euren Spielern, desto höher fällt der Boost aus:

1 Link: 3 Bonuswerte

3 Bonuswerte 2 Links: 6 Bonuswerte

6 Bonuswerte 3 Links: 9 Bonuswerte

Diese Mechanik belohnt strategische Kaderplanung und dürfte gerade im kompetitiven Modus einiges an Dynamik ins Spiel bringen. Wer seine Mannschaft clever aufstellt, kann mit Sharp nahezu perfekt abgestimmte Synergien schaffen, ein Feature, das UFLs taktische Tiefe weiter ausbaut.

Packs, Belohnungen und Lampard im Rampenlicht

Zwei exklusive Halloween Packs – das reguläre (599 LP) und das Lite-Pack (119 LP) – bilden das Rückgrat des Events. Beide bieten garantierte 91er-Spieler nach einer bestimmten Anzahl an Öffnungen und hohe Dropchancen auf Mastery 3-Karten. Dazu gibt’s Items wie CP, LP und Particles, um den Club weiter aufzurüsten. Das Highlight ist Frank Lampard, dessen Werte und Führungsqualitäten perfekt ins Halloween-Thema passen – ruhig, präzise, tödlich effektiv.

Wer seine Sammlung ausbauen will, kann zudem die neuen Midnight Eight- und Nightfall Seventeen-Bundles öffnen, die reichlich Material für einen superstarken Kader liefern. Dazu kommt das atmosphärische Redentor Stadium – Halloween Edition, das mit nebligen Lichtern und gespenstischem Ambiente punktet.

Das Halloween-Event ist mehr als nur eine kosmetische Spielerei. Mit Sharp bringt UFL Football einen Mechanismus, der Teamaufbau und Matchdynamik spürbar vertieft, während Lampard und die exklusiven Packs für Sammelreiz sorgen. Kurz gesagt: Wer Spaß an kompetitiven Matches und cleverem Kader-Management hat, sollte diese Chance nicht verpassen, bevor der Nebel sich wieder lichtet.

Was denkt ihr – ist Sharp die Zukunft des UFL-Metas oder nur ein nettes Halloween-Gimmick?