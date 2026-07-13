UK Handelsverband ERA warnt vor digitaler PlayStation-Monopolherrschaft

Der britische Handelsverband Entertainment Retailers Association (ERA) attackiert Sonys Plan zur Einstellung physischer PS5-Spiele ab Januar 2028 und bezeichnet das Vorhaben als Vernichtung der Verbraucherwahlrechte.
In einer offiziellen Stellungnahme warnt die Organisation, die Ketten wie Game, HMV und Supermärkte wie Asda vertritt, vor den wirtschaftlichen Folgen für den stationären Sektor. Sony zwinge Spieler damit in ein geschlossenes digitales Ökosystem.
Der britische Digitalmarkt im Interessenkonflikt
Die scharfe Rhetorik überrascht durch den Herkunftsort. Großbritannien gilt als einer der am stärksten digitalisierten Spielemärkte Europas. Große Ketten wie GAME schrumpften ihr Filialnetz in den vergangenen Jahren drastisch, die Regalflächen für Box-Versionen wanderten zugunsten von Merchandise in den Hintergrund. Dass nun ausgerechnet die ERA die Disc als Bastion des Konsumentenschutzes verteidigt, ist reine Interessenpolitik.
Es geht um nackte Zahlen. Der britische Markt für physische Software generierte im vergangenen Jahr immer noch über 300 Millionen Pfund Umsatz. Zudem nutzen laut ERA-Daten rund 25 Prozent der unter 25-Jährigen weiterhin optische Medien. Fällt diese Warengruppe weg, bricht dem stationären Handel eine fundamentale Quersubventionierung für Hardware-Verkäufe weg.
ERA-Chefin Kim Bayley argumentiert mit dem Verlust von echtem Eigentum, dem Weiterverkauf und der langfristigen Archivierung. Digitale Lizenzen bieten diese Rechte strukturell nicht.
„Die Ankündigung von PlayStation, dass wichtige Spiele künftig nicht mehr auf Disc erhältlich sein werden, ist ein Triumph der unternehmerischen Bequemlichkeit über die Wahlfreiheit der Verbraucher“, erklärte CEO Kim Bayley in einer Stellungnahme.
Sonys Infrastruktur-Umbau läuft unbeeindruckt
Sony lenkt trotz des Gegenwinds nicht ein. Das hauseigene Disc-Werk in Österreich investiert bereits 30 Millionen Euro, um die Produktionslinien auf optische Mikrolinsen für andere Industriezweige umzustellen. Der logistische und industrielle Rückzug ist längst eingeleitet.
Rechtliche Hürden existieren für den Plattformhalter nicht. Die EU-Kommission stellte kürzlich klar, dass keine gesetzliche Verpflichtung zum Vertrieb physischer Medien besteht, solange geltendes Handelsrecht im Digital Store eingehalten wird. Auch eine Online-Petition mit mittlerweile 300.000 Unterschriften bleibt wirkungslos und hat im Gesamtkontext keinerlei Bedeutung.
Die Kritik der ERA kommt Jahre zu spät. Hier schreien Akteure auf, die ihre letzten schwindenden Pfründe verteidigen wollen, nachdem sie den digitalen Wandel jahrelang passiv hingenommen haben. Für den Käufer bedeutet das ab 2028: Der Gebrauchtwagenmarkt für PS5-Spiele stirbt, die Preishoheit liegt komplett bei Sony. Statt jetzt Fundamentalkritik zu üben, hätte der Handel vor zehn Jahren Modelle zur digitalen Beteiligung mit den Herstellern aushandeln müssen. Diese Chance ist vertan.
Richtig so! Ich hoffe Sony wird bald das Lachen vergehen. No disc no PS6.
Rob Crazysettler die Disc wird aussterben da gibt es glaube ich keinen Weg zurück. Schlimmer sind die Verbraucherrechte, Gebraucht- bzw. Lizenzhandel die Rahmenbedingungen sind nach aktueller Sicht Mist da muss bis 2028 dringend was geändert werden.
Da kommt nun immer mehr Gegenwind auf Sony zu. Aber das Thema ist wie ich finde zu kurz gedacht, warum nimmt man Xbox nicht mit in dieses Thema die machen es doch genauso… nur mit dem Unterschied, dass man es nicht lautstark in den Medien angekündigt hat, obwohl die Disc bei Xbox noch schneller immer weiter ausstirbt und was bleibt am Ende das gleiche Thema wie bei Sony.
Ich denke, dass die in den letzten Tagen gestarteten Interventionen durch offizielle Einrichtungen Startschuss bzw. initialer Katalysator dafür gewesen sein könnte, dass sich innerhalb der Industrie, wenn es um die vollständige Digitalisierung geht, grundlegend etwas ändern wird, und das plattformübergreifend, vorausgesetzt, man geht das korrekt, vernünftig & vor allem sachlich an.
. . . im Gegensatz zum heute obligatorisch lautstark veräußerten Gegenwind auf den sozialen Medien, anderes Thema . . .
In jedem Fall betrachte ich für die nachhaltige Nutzung & den Fortbestand der gesamten Community eine Adaption & das Überdenken der Richtlinien digitaler Nutzung künftig durch alle beteiligten Unternehmen für verpflichtend.