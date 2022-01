Uncharted 5 – Das sagt Naughty Dog zur möglichen Fortsetzung

In dieser Woche erscheint die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für PlayStation 5, was einmal mehr die Frage aufwirft, was danach aus dem Franchise wird? Viele möchten nicht glauben, dass es damit vorbei ist und spekulieren weiterhin auf Uncharted 5.

Diese Frage beschäftigt auch Naughty Dog selbst, die an dieser Stelle zwar nicht allzu große Erwartungen wecken möchte, laut Creative Director Shaun Escayg sollte man aber niemals nie sagen. Uncharted sei eine Welt, von der man gerne mehr sehen möchte.

„Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können. Ja, Uncharted ist ein Franchise, das wir lieben – das das Studio liebt. Es ist eine Welt, von der wir mehr sehen wollen. Also kann ich das sicherlich sagen“, so Escayg. GamesRadar

Als Bestätigung für ein Uncharted 5 kann das sicherlich nicht angesehen werden, zumal sich auch die Frage stellt, welche Richtung man dann einschlagen möchte. Nathan Drake hat sein Lebensziel erfüllt und möchte sicherlich nicht als Rentner immer noch Schätzen hinterherjagen.

Weibliche Protagonistin?

Einige präferieren eine Frau in der Hauptrolle, wobei man hier wieder auf Chloe Frazer setzen könnte. Andere spekulieren über Cassie Drake, die im Epilog von Uncharted: Drake’s Fortune ihren Auftritt hatte, die Tochter von Nathan Drake, die ebenfalls über das Abenteurer-Gen verfügt.

Was es auch wird, falls überhaupt, bleibt zunächst abzuwarten. Die bisherige Haltung von Naughty Dog ist jedenfalls, dass man mit dem Franchise abgeschlossen hat, aber so richtig die Finger davon lassen kann man auch nicht.