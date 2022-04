Uncharted 5 derzeit wohl nicht bei Sony in der Pipeline

Auch wenn es immer mal wieder Andeutungen von Entwickler Naughty Dog gab, dass man die Uncharted-Serie rund um Nathan Drake weiterhin sehr schätzt, hat Sony wohl andere Pläne mit dem Franchise. Ein Uncharted 5 scheint nicht dazu zu gehören.

Das deuten in diesen Tagen die üblichen Insider an, die über die verschiedenen Projekte sprechen, die bei den PlayStation Studios in Arbeit sind. So stehen hier vor allem IPs wie Horizon im Mittelpunkt, entlang diverser neuer Projekte, die bei jüngst zugekauften Studios wie Haven oder Bungie entstehen. Neue Spiele bestehender Franchises rücken da eher in den Hintergrund, zu dem nicht nur Killzone gehören soll, auch eine weitere Fortsetzung von God of War gilt nach Abschluss der aktuellen Geschichte als vorerst zurückgestellt.

Uncharted 5 derzeit nicht geplant?

Noch schmerzlicher dürfte für viele aber sein, dass auch die Uncharted-Serie vorerst nicht zurückkehren wird. Diese findet in der Liste der Insider keinerlei Erwähnung. Stattdessen soll Naughty Dog mit verschiedenen The Last of Us-Projekten beschäftigt ein, einschließlich einem Online-Multiplayer-Part, The Last of Us: Part III und womöglich dem Remake des Originals.

Naughty Dog selbst ließ erst im Januar durchblicken, dass sich in Bezug auf ein neues Spiel derzeit eher wenig zu tut. Damals hieß es:

„Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können. Ja, Uncharted ist ein Franchise, das wir lieben – das das Studio liebt. Es ist eine Welt, von der wir mehr sehen wollen. Also kann ich das sicherlich sagen“, so Creative Director Shaun Escayg.

Gänzlich verzichten muss man auf Uncharted in diesen Tagen aber auch nicht. Zum einen ist gerade erst die Legacy of Thieves Collection erschienen, die unter anderem das Ende von Nathan Drake umfasst, auf der anderen Seite ist der erste Kinofilm mit Tom Holland und Mark Wahlberg sehr erfolgreich unterwegs. Und zwar so erfolgreich, dass man bereits über eine Fortsetzung nachdenkt.