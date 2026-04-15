Uncharted 5: Nathan Drake soll im neuen Teil zurückkehren

Insider-Berichte verdichten die Hinweise auf „Uncharted 5“. Neben der erneuten „Bestätigung“ des Projekts gibt es nun Gerüchte über eine Beteiligung des Serien-Veteranen Nathan Drake, der in irgendeiner Form zurückkehren soll.

Der bekannte Leaker DanielRPK stützt die aktuellen Informationen über ein zweites Großprojekt bei Naughty Dog. Demnach ist das Spiel tatsächlich als neuer „Uncharted“-Teil identifiziert und Nathan Drake soll in die Handlung involviert sein. Unklar bleibt derzeit, ob er erneut die Rolle des Hauptprotagonisten übernimmt oder als Mentor und Nebencharakter fungiert. Diese Meldung deckt sich mit den seit drei Jahren laufenden Entwicklungsarbeiten im Studio.

Nathan Drake zwischen Hauptrolle und Mentoren-Dasein

Die Rückkehr von Nathan Drake stellt Naughty Dog vor eine erzählerische Herausforderung. Nach dem runden Abschluss von „Uncharted 4: A Thief’s End“ galt Drakes Geschichte als auserzählt. Laut DanielRPK, der sich in einen Bericht von Alir einklingt, ist Drake jedoch „in irgendeiner Weise“ involviert.

Das lässt zwei Szenarien offen: Entweder Naughty Dog bricht mit dem bisherigen Ende für ein weiteres großes Abenteuer des Fan-Lieblings, oder Drake übernimmt eine unterstützende Rolle für die nächste Generation – namentlich seine Tochter Cassie. Eine Mentoren-Rolle würde es erlauben, die emotionale Bindung der Fans zu nutzen, ohne den Staffellauf an einen neuen Charakter zu gefährden.

Cassie Drake und das Erbe der Schatzsuche

Die Tochter könnte das gleiche Abenteuerfieber packen wie ihren Vater. Nathan Drake hat im Laufe der Uncharted-Reihe zwar mehrfach Schätze gefunden, aber selten denjenigen, den er ursprünglich gesucht hat, oder er hat ihn nicht behalten können. Oft ist das eigentliche Ziel zerstört oder verloren gegangen.

Sollte Cassie die Hauptlast des Gameplays tragen, während Nathan aus der Operationsbasis oder in gezielten Flashbacks unterstützt, könnte dies die notwendige Frische in die Mechaniken bringen. Ein Fokus auf Cassie würde zudem die Möglichkeit bieten, Stealth- und Kletterelemente neu zu gewichten, während Nathan Drake als „Legacy-Charakter“ die Brücke für Alt-Fans schlägt.

Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ und „Uncharted 5“ befinden sich zwei technisch höchst anspruchsvolle Titel in der Pipeline. Die Berichte über eine dreijährige Entwicklungszeit für das Uncharted-Projekt suggerieren, dass Naughty Dog bereits weit über die reine Konzeptphase hinaus ist.

Fokus-Wechsel: Weg von der reinen The Last of Us-Verwaltung hin zur Wiederbelebung der Marken-Diversität.

Weg von der reinen The Last of Us-Verwaltung hin zur Wiederbelebung der Marken-Diversität. Risikomanagement: Ein Uncharted mit Nathan Drake (in welcher Form auch immer) garantiert Sony Millionen-Verkäufe und stabilisiert das Studio während der Arbeit an der neuen Sci-Fi-IP.

Für Spieler ist die Nachricht durchaus spannend. Die Rückkehr von Nathan Drake birgt jedoch das Risiko, ein perfektes Serienende zu verwässern. Technisch und kommerziell ist „Uncharted 5“ für die PlayStation 5 jedoch die wichtigste Bestätigung des Jahres. Die Beteiligung von Nathan Drake fungiert hier als ultimatives Marketing-Werkzeug. Wir rechnen mit ersten offiziellen Teasern gegen Ende 2026.