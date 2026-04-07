Uncharted 5: Naughty Dog plante Fortsetzung bereits vor der Pandemie

Branchen-Insider bestätigen, dass Naughty Dog bereits vor dem Ausbruch von COVID-19 konkrete Planungsphasen für einen fünften Teil der Uncharted-Serie durchlaufen hat und die Serie nach Teil 4 nicht endgültig begraben wurde.

„Uncharted 5“ befand sich laut aktuellen Informationen des Insiders Tom Henderson bereits vor der Pandemie in einer frühen Konzeptions- oder Planungsphase bei Naughty Dog. Während das Studio offiziell an dem neuen Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet arbeitet, verdichten sich die Hinweise, dass die Schatzsucher-Reihe trotz des runden Abschlusses von „Uncharted 4: A Thief’s End“ vor fast zehn Jahren intern nie vollständig ad acta gelegt wurde.

Planungshistorie und aktuelle Gerüchte aus dem Studio

Die Information, dass Naughty Dog „mit der Idee von Uncharted 5 spielte“, ist ein Indikator für die strategische Ausrichtung des Sony-Studios. Tom Henderson legte im Insider Gaming-Podcast offen, dass diese Überlegungen keine bloßen Gedankenspiele waren, sondern Teil einer strukturierten Vorbereitung vor den globalen Lockdowns.

Dieses Vorgehen passt zum historischen Muster des Entwicklers: Bevor Naughty Dog sich vollends „The Last of Us“ widmete, gab es ähnliche Bestrebungen, die Jak and Daxter-Reihe wiederzubeleben. Dass Uncharted nun wieder auf dem Tisch liegt, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht logisch. In einer Ära, in der AAA-Produktionskosten regelmäßig die 200-Millionen-Dollar-Marke sprengen, ist eine etablierte Marke wie Uncharted ein deutlich risikoärmeres Investment als eine komplett neue IP.

Teaser von Co-Director Shaun Escayg schürt Erwartungen

Zusätzliche Relevanz gewinnt das Thema durch aktuelle Social-Media-Aktivitäten von Shaun Escayg, dem Co-Director von „Uncharted: The Lost Legacy. Escayg“ postete kürzlich Fotos von „Recherche-Arbeiten“ in Trinidad und Tobago, konkret am Fort George. Fans und Analysten identifizierten den Ort schnell als potenzielles Setting für ein Abenteuer-Szenario.

Da Naughty Dog aktuell parallel an zwei großen Projekten arbeiten soll, ergibt sich folgendes Bild:

Projekt 1: Intergalactic: The Heretic Prophet (Offiziell bestätigt, Sci-Fi-Setting).

Intergalactic: The Heretic Prophet (Offiziell bestätigt, Sci-Fi-Setting). Projekt 2: Ein noch unangekündigter Titel, bei dem es sich entweder um The Last of Us Part 3 oder eben Uncharted 5 handelt.

Ein neues Uncharted müsste sich heute an einer veränderten Marktlandschaft messen. „Uncharted 4“ setzte 2016 Maßstäbe in Sachen Motion Capturing und Set-Piece-Design. Ein Nachfolger auf der aktuellen Hardware-Generation (PS5/Pro) müsste nicht nur grafisch liefern, sondern auch die erzählerische Lücke füllen, die Nathan Drakes Ruhestand hinterlassen hat.

Ob die Serie mit seiner Tochter Cassie, dem Duo Chloe/Nadine oder einem Prequel fortgesetzt wird, bleibt spekulativ. Technisch gesehen würde Naughty Dogs Engine-Evolution aus The Last of Us Part 2 – insbesondere das Physik-System und die KI-Routinen – die ideale Basis für vertikales Gameplay und Stealth-Mechaniken bieten. Da Naughty Dog seine Ressourcen zwischen einer neuen IP und bestehenden Franchises aufteilt, ist mit einem Release vor Ende des aktuellen Konsolenzyklus kaum zu rechnen.