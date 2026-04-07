Uncharted 5: Naughty Dog plante Fortsetzung bereits vor der Pandemie

Uncharted 5 war laut Insidern bereits vor COVID in Planung. Alles zu Naughty Dogs Plänen, Shaun Escaygs Teasern und dem Stand der Entwicklung.

Uncharted 5 Logo
Latest
mark author
By
Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
Follow:
Keine Kommentare

Branchen-Insider bestätigen, dass Naughty Dog bereits vor dem Ausbruch von COVID-19 konkrete Planungsphasen für einen fünften Teil der Uncharted-Serie durchlaufen hat und die Serie nach Teil 4 nicht endgültig begraben wurde.

„Uncharted 5“ befand sich laut aktuellen Informationen des Insiders Tom Henderson bereits vor der Pandemie in einer frühen Konzeptions- oder Planungsphase bei Naughty Dog. Während das Studio offiziell an dem neuen Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet arbeitet, verdichten sich die Hinweise, dass die Schatzsucher-Reihe trotz des runden Abschlusses von „Uncharted 4: A Thief’s End“ vor fast zehn Jahren intern nie vollständig ad acta gelegt wurde.

Planungshistorie und aktuelle Gerüchte aus dem Studio

Die Information, dass Naughty Dog „mit der Idee von Uncharted 5 spielte“, ist ein Indikator für die strategische Ausrichtung des Sony-Studios. Tom Henderson legte im Insider Gaming-Podcast offen, dass diese Überlegungen keine bloßen Gedankenspiele waren, sondern Teil einer strukturierten Vorbereitung vor den globalen Lockdowns.

Dieses Vorgehen passt zum historischen Muster des Entwicklers: Bevor Naughty Dog sich vollends „The Last of Us“ widmete, gab es ähnliche Bestrebungen, die Jak and Daxter-Reihe wiederzubeleben. Dass Uncharted nun wieder auf dem Tisch liegt, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht logisch. In einer Ära, in der AAA-Produktionskosten regelmäßig die 200-Millionen-Dollar-Marke sprengen, ist eine etablierte Marke wie Uncharted ein deutlich risikoärmeres Investment als eine komplett neue IP.

Teaser von Co-Director Shaun Escayg schürt Erwartungen

Zusätzliche Relevanz gewinnt das Thema durch aktuelle Social-Media-Aktivitäten von Shaun Escayg, dem Co-Director von „Uncharted: The Lost Legacy. Escayg“ postete kürzlich Fotos von „Recherche-Arbeiten“ in Trinidad und Tobago, konkret am Fort George. Fans und Analysten identifizierten den Ort schnell als potenzielles Setting für ein Abenteuer-Szenario.

Das könnte dich auch interessieren

Uncharted 5 Logo
Uncharted 5: Zweites Naughty Dog-Projekt seit drei Jahren in Entwicklung
The Last Of Us Multiplayer
The Last of Us Online: Entwicklung war laut Director zu 80 Prozent abgeschlossen
the last of us part 3
The Last of Us Part 3: Neil Druckmann deutet weitere Projekte an

Da Naughty Dog aktuell parallel an zwei großen Projekten arbeiten soll, ergibt sich folgendes Bild:

  • Projekt 1: Intergalactic: The Heretic Prophet (Offiziell bestätigt, Sci-Fi-Setting).
  • Projekt 2: Ein noch unangekündigter Titel, bei dem es sich entweder um The Last of Us Part 3 oder eben Uncharted 5 handelt.

Ein neues Uncharted müsste sich heute an einer veränderten Marktlandschaft messen. „Uncharted 4“ setzte 2016 Maßstäbe in Sachen Motion Capturing und Set-Piece-Design. Ein Nachfolger auf der aktuellen Hardware-Generation (PS5/Pro) müsste nicht nur grafisch liefern, sondern auch die erzählerische Lücke füllen, die Nathan Drakes Ruhestand hinterlassen hat.

Ob die Serie mit seiner Tochter Cassie, dem Duo Chloe/Nadine oder einem Prequel fortgesetzt wird, bleibt spekulativ. Technisch gesehen würde Naughty Dogs Engine-Evolution aus The Last of Us Part 2 – insbesondere das Physik-System und die KI-Routinen – die ideale Basis für vertikales Gameplay und Stealth-Mechaniken bieten. Da Naughty Dog seine Ressourcen zwischen einer neuen IP und bestehenden Franchises aufteilt, ist mit einem Release vor Ende des aktuellen Konsolenzyklus kaum zu rechnen.

TAGGED:
VIA:TheGamer
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Splitscreen Radio Banner 300

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x