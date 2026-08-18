Naughty Dog hat die dynamische Schwierigkeit im ersten Uncharted gezielt eingebaut, um die Spielzeit künstlich zu verlängern. Fünf Stunden Spieldauer für 60 EUR ohne Multiplayer – diese Sorge trieb das Team kurz vor Release um.

Der Grund für das Dilemma lag im harten Wechsel von der PS2- auf die PS3-Ära. Weil Naughty Dog die komplette Engine neu schreiben musste, hinkte die Systementwicklung hinterher. Die Level-Designer bauten riesige Areale, ohne dass das Gameplay überhaupt stand. Am Ende passte das fertige Spiel schlicht nicht ideal in die fertige Welt. Das Gameplay war schlicht zu schnell vorbei.

Vom Zeitdruck zur Frust-Mechanik

Um Käufer nicht zu verärgern, griff das Team zu einem Kniff. Das Spiel maß die benötigte Zeit pro Encounter. Warst du schneller als der Schnitt, drehte die KI auf. Gegner wurden aggressiver, das Weiterkommen zäher. Passt du nicht auf, beißt du ins Gras. Zeit gewonnen.

„Wir haben letztendlich ein dynamisches Schwierigkeitssystem eingebaut, dessen Hauptzweck jedoch darin bestand, den Spieler zu bremsen, wenn er zu gut war“, sagte Designer Benson Russell. „Das ist einer der wichtigsten Punkte. Das ist einer der Gründe, warum ‚Uncharted 1‘ so schwer wird.

In Uncharted 2 und 3 blieb das System zwar erhalten, diente dort aber wieder seinem eigentlichen Zweck: Anpassen an das Können der Spieler. Teil eins hingegen nutzte die Mechanik als reine Bremse.

Aus Entwicklersicht war die Entscheidung damals nachvollziehbar, aus Spielersicht bleibt ein fader Beigeschmack. Es erklärt endlich, warum manche Kämpfe im Erstling so unruhig und unfair wirkten. Naughty Dog hat die Lektion gelernt und spätere Teile organisch wachsen lassen.

Habt ihr das damals im ersten Teil gespürt oder dachtet ihr einfach, ihr hättet einen schlechten Tag erwischt?