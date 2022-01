Uncharted: Legacy of Thieves Collection im Grafik- & Performancevergleich

In wenigen Tagen erscheint die Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die das Kult-Franchise von Naughty erstmals auf PS5 erleben lässt. Doch lohnt sich das Upgrade überhaupt?

Während die Spiele inhaltlich beide gleich bleiben, sind es vor allem technische Verbesserungen, mit denen die Collection noch einmal punktet. Dazu gehören unter anderem 4K Auflösung und 60/120fps, was die ohnehin schon traumhaft schönen Spiele noch besser dastehen lässt.

Digital Foundry hat sich der Uncharted: Legacy of Thieves Collection einmal angenommen und jeden Modus ausführlich unter die Lupe genommen. Die beste Darstellung erreicht man hier im Quality-Mode, die native 4K-Auflösung bei 30fps liefert und als „ziemlich makellos“ beschrieben wird.

Performance Mode mit Einbußen

Im Performance-Mode spricht man von einer ähnlichen visuellen Qualität wie auf der PS4 Pro, nun aber mit doppelter Framerate, während im Performance Plus Mode die Auflösung auf 1080p reduziert wird, dafür gibt es dann 120fps, sofern man über einen entsprechenden TV verfügt. Beide Performance-Modi haben aber mit leichten Drops zu kämpfen.

Insgesamt kommt man zu dem Schluss:

„Jeder der Modi hat seine Reize, aber die gute Nachricht ist, dass Naughty Dog auch die Grafik verschönert hat – und diese Änderungen gelten für alle drei Modi. Diese Verbesserungen sind zugegebenermaßen außerhalb direkter Kopf-an-Kopf-Vergleiche ziemlich subtil, aber sie sind dennoch willkommen.“

Auch die ersten internationalen Reviews sind sich da einig, dass die Collection sicherlich einen Blick wert ist, wenn man sie nicht kennt. Ob man nun das xte Remaster noch einmal spielen muss, ist jedem natürlich selbst überlassen.

Ganz treffend wird es in einem Review so bezeichnet, dass die Uncharted-Serie auf die PS5 gehört, aber die PS5 verdient bessere Spiele als nur Remaster wie dieses. Die Hardware hängt durch die ganzen Cross-Gen und Remaster-Releases aktuell ziemlich in der Schwebe und kann nicht alles zeigen, wozu sie eigentlich in der Lage wäre.

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist ab dem 28. Januar erhältlich.