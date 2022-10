Uncharted: Legacy of Thieves Collection legt den bisher schlechtesten PC-Start hin

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist die jüngste Portierung eines PlayStation Exklusivtitels für den PC. Offenbar aber mit einer Bruchlandung, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Wie die SteamDB Auswertung offenbart, startete die Uncharted: Legacy of Thieves Collection als bis schlechteste PC-Portierung mit gerade einmal 10.851 Spielern am ersten Wochenende. Zum Vergleich: Horizon Zero Dawn schaffte es hier auf 56.000 Spieler und God of War sogar auf 73.000 Spieler im gleichen Zeitraum.

Da stellt sich die Frage, wie das bei einem solch erfolgreichen Franchsie von Naughty Dog passieren kann? Immerhin ist mit Uncharted 4 einer der erfolgreichsten Ableger in der Collection enthalten. User bringen unter anderem die ungünstige Auswahl der Titel ins Spiel, bei denen man vielleicht mit der Nathan Drake Collection hätte beginnen sollen und nicht inmitten der Story. Zudem hatte der PC-Launch in der vergangenen Woche eine starke Konkurrenz mit A Plague Tale: Requiem, Gotham Knights und der Call of Duty: Modern Warfare II Kampagne.

Die PC-Version umfasst die zwei Titel Uncharted 4: A Thief’s End sowie Uncharted: The Lost Legacy und bietet neue, für PC optimierte Komfort- und Grafikfunktionen, die das Erlebnis sinnvoll erweitern und für unterschiedliche Hardware ausgelegt sind.

Naughty Dog erklärt indes, dass man weitere PC-Portierungen ihrer Titel plant, auch wenn die PS5 weiterhin die primäre Entwicklungs-Plattform bleiben wird. PlayStation User ärgern sich indes, dass man vor dem Hintergrund solch schwacher Zahlen die eigene Plattform und Exklusivität opfert.