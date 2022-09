Uncharted: Legacy of Thieves Collection Patch zeigt erstmals, wozu die PS5 GPU in der Lage ist

Hoffen kann man immerhin auf das nächste Jahr, wo immer mehr Titel ausschließlich für PS5 und Xbox Series erscheinen. Dann dürften die Konsolen auch vermehrt zeigen, was tatsächlich in ihnen steckt.

Ein wenig schade ist, dass es ein Last-Gen Titel ist, der nun beweisen muss, worin die Stärken der PS5 liegen. Nicht wenige wünschen sich nach zwei Jahren einen Only Next-Gen Titel, der die PS5 mal so richtig zum kochen bringt. Stattdessen geht man oftmals Kompromisse zugunsten eines Cross-Gen Release ein.

In ersten Tests offenbart sich nun, dass die PS5 damit erstmals so richtig gefordert wird und die PS5 GPU zeigt, wozu sie tatsächlich in der Lage ist. Zu diesem Schluss kommt Digital Foundry , die sich den Patch 1.002.000 etwas näher angeschaut haben.

