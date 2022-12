Uncharted Reboot soll kommen, aber nicht von Naughty Dog – Gerücht

„Wir sind ein neues PlayStation-Studio mit Sitz in San Diego, CA. Unser Team versucht, SIE positiv zu beeinflussen, indem es die Gedanken und Emotionen von Spielern weltweit durch ein erstaunliches Spielerlebnis inspiriert. Derzeit entwickeln wir gemeinsam mit Naughty Dog ein aufregendes neues Projekt in einem beliebten Franchise.“

Deutlich greifbarer waren da die Infos von dem besagten Studio in San Diego , die in ihren Jobanzeigen von einem geliebten Franchise sprachen, das auf Uncharted verweist.

