Uncharted-Remake ist überflüssig: Ex-Naughty-Dog-Designer fordert echtes Prequel

Ex-Naughty-Dog-Designer Benson Russell hält eine Neuauflage des ersten Uncharted-Teils für technisch und inhaltlich sinnlos. Statt veraltete PS3-Konzepte in moderne Grafik zu pressen, fordert der Entwickler der ersten drei Serienteile ein vollwertiges Prequel in Drakes Vergangenheit.

PS3-Erbe auf der PS5

Ein Remake von „Uncharted: Drake’s Fortune“ besitzt auf aktueller Hardware keine technische Existenzberechtigung. Das stellt Benson Russell, der fast zehn Jahre bei Naughty Dog als Game Designer an Uncharted 1-3 und The Last of Us arbeitete, klar.

Während extrem gealterte Titel wie System Shock durch unzeitgemäße Tastenbelegungen und unzugängliche Menüs eine grundlegende Überarbeitung rechtfertigen, bleibt Uncharted voll zugänglich. Die Nathan Drake Collection brachte die Trilogie bereits 2015 mit 60 Bildern pro Sekunde auf die PS4. Über die Abwärtskompatibilität läuft das Spiel ohne Barrieren auf der PS5. Ein Neuaufbau verschlingt Ressourcen ohne spielerischen Mehrwert.

Narrative Eingriffe zerstören das Original

Technisch ließe sich der Erstling von 2007 zwar an den visuellen Standard von The Last of Us Part 1 anpassen. Inhaltlich untergräbt dieser Schritt das ursprüngliche Spielprinzip. Russell betont, dass eine Anpassung an moderne, langsamere Naughty-Dog-Formate tiefgreifende Umschreibungen der Handlung verlangen würde.

Wer das Erzähltempo drosselt und krampfhaft düstere Emotionen erzwingen will, muss zentrale Action-Setpieces streichen oder entfremden. Am Ende bliebe ein Titel, der den Geist des Originals opfert. Eben deshalb war schon das Remake von The Last of Us Part 1 inhaltlich diskussionswürdig.

Prequel als einziger sinnvoller Weg

Seit „Uncharted 4: A Thief’s End“ aus dem Jahr 2016 und der Erweiterung The Lost Legacy von 2017 liegt die Marke brach. Statt Ressourcen in optische Kosmetik zu stecken, schlägt Russell eine Rückkehr zu den Wurzeln vor. Ein neues Projekt muss in einer früheren Epoche ansetzen und Nathan Drakes Jugend oder seine ersten Raubzüge behandeln. Das liefert frische Mechaniken, anstatt funktionierende Klassiker umzugestalten.

Remakes entwickeln sich zur Bequemlichkeit der Branche. Das erste Uncharted altert mechanisch spürbar, steht auf moderner Hardware aber problemlos bereit. Ein Grafik-Upgrade löst kein einziges inhaltliches Problem, bindet aber Kapazitäten für neue Ideen. Sony sollte auf die eigenen Entwickler hören.