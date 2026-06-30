Undead Labs: Management-Buy-out statt Studio-Verkauf oder Schließung?

Die drohende Schließung der Xbox-Entwicklungsstudios Undead Labs, Double Fine, Compulsion Games und Ninja Theory muss nicht zwingend durch den Verkauf an externe Investoren abgewendet werden, sondern könnte über ein Management-Buy-out und die damit verbundene Rückkehr in die Unabhängigkeit erfolgen.

Branchen-Insider Jason Schreier widerspricht aktuellen Medienberichten über einen erzwungenen Verkauf und bewertet die Option, dass die Studioleitungen ihre Teams eigenständig aus dem Microsoft-Konzern herauslösen, als wahrscheinlich. Dass dies erfolgreich funktionieren kann, hat IO Interactive in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen.

Struktureller Unterschied zwischen Verkauf und Ausgliederung

Die Behauptung, alle vier wackelnden Xbox-Studios bräuchten externe Käufer zum Überleben, ist falsch. Bei einem Management-Buy-out (MBO) übernimmt das bestehende Management die Anteile und führt den Betrieb als Independent-Studio weiter. Microsoft spart dadurch die laufenden Fixkosten der Belegschaften, während die Entwickler die Kontrolle über ihre Marken behalten.

Das Modell verlagert das finanzielle Risiko jedoch komplett auf das Studio. Ohne die Liquidität eines Tech-Giganten wie Microsoft oder Sony im Hintergrund müssen laufende Großprojekte wie South of Midnight (Compulsion), State of Decay 3 oder künftige Projekte von Ninja Theory über klassische Publisher-Deals oder Risikokapital finanziert werden. Das bedeutet für die Teams primär eins: sofortiger, massiver Druck bei der Investorendurchsprache.

Unklare Faktenbasis bei Undead Labs

Während das MBO-Szenario für Double Fine, Compulsion und Ninja Theory eine reale Option darstellt, bleibt die Situation rund um das State of Decay-Studio Undead Labs unbestätigt. Die aktuellen Informationen sind hier bislang lückenhaft. Das Studio wurde 2018 von Microsoft akquiriert und hat seither kein neues Spiel abgeliefert.

Acht Jahre ohne Release belasten das Geschäft, ohne Frage. Die Ankündigung von State of Decay 3 für das Jahr 2027 verschafft dem Team keine strukturelle Sicherheit, solange die Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind. In der Spielebranche sichern PR-Trailer keine Arbeitsplätze. Umsatzströme tun es.

Für Spieler und potenzielle Käufer der kommenden Titel verschiebt sich die Risikobewertung. Ein Management-Buy-out sichert zwar kurzfristig Arbeitsplätze, verlängert aber erfahrungsgemäß die Entwicklungszyklen durch anstehende Studio-Migrationen, IT-Entflechtungen und neue Publishing-Verhandlungen. Die angepeilten Release-Fenster für die betroffenen Spiele stehen damit komplett unter Vorbehalt. Vorbestellungen sind zum aktuellen Zeitpunkt ein unkalkulierbares Risiko.