Undead Labs trennt sich von Xbox: State of Decay 3 kommt weiterhin für PS5

Microsoft verliert das Entwicklerstudio Undead Labs, wodurch die Entwicklung des Survival-Titels „State of Decay 3“ außerhalb des Xbox-Ökosystems fortgesetzt wird. Der geplante Release für die PlayStation 5 bleibt von dieser Trennung unberührt.

Das Studio aus Washington hat den Abschied aus den Xbox Game Studios offiziell bestätigt. Ein neuer Eigentümer steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, die Verhandlungen befinden sich laut Branchenberichten aber in der finalen Phase.

Studio-Abgang inmitten der Produktionsphase

Dieser Schritt markiert eine Zäsur für das Franchise. Bisher galt die Marke als fester Bestandteil des Microsoft-Portfolios. Nun wechselt das Studio in die Unabhängigkeit oder zu einem neuen Publisher. Die bestehenden Verträge sichern die Fertigstellung des Spiels ab.

Der Wechsel zeigt Risse in Microsofts bisheriger First-Party-Strategie. Survival-Spiele generieren durch fortlaufende Gameplay-Loops stabile Spielerzahlen und hohe Umsätze auf Steam und PlayStation. Dass Microsoft ein Studio mit diesem Potenzial ziehen lässt, überrascht doch. Für Undead Labs bedeutet die Abspaltung dagegen finanzielle Risiken, aber auch kreative Freiheit. Das Spiel bleibt Multiplattform.

Die technische Umsetzung für die PlayStation 5 war von Anfang an architektonisch im Code verankert. Die Entwicklung wird durch den Umbruch nicht gestoppt, da die Verträge den Übergang der Markenrechte regeln. Investorenwechsel während der Endphase einer Produktion bergen dennoch Gefahren für den Zeitplan. Publisher-Wechsel bedeuten oft QA-Verschiebungen.

Für Spieler ändert sich vorerst nichts. Der Release von „State of Decay 3“ erfolgt wie geplant für die PS5, da die Verträge vor der Studio-Trennung finalisiert wurden. Käufer müssen keine plattformspezifischen Verzögerungen befürchten, da die Engine-Pipeline plattformübergreifend stabil läuft.

Der Deal entzieht Xbox ein Exklusiv-Studio, sichert jedoch die Marktpräsenz des Spiels auf der Sony-Konsole.