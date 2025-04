UNDERDOGS: Rampage Mode – Wenn dein Mech-Anzug cooler ist als dein Smoking

Vergesst die Gala-Outfits, Leute – am 24. April zählt nur eins: Metall auf Metall! UNDERDOGS, der actionrreiche PS VR2-Titel von One Hamsa und Perp Games, haut mit dem brandneuen Rampage-Update richtig auf die Schaltkreise. Wenn euch bisher der Funke noch nicht übergesprungen ist, dann schnallt euch an – es wird laut, es wird brutal, und es wird glorreich!

Willkommen in der Arena der totalen Eskalation

Mit einer fast schon unverschämten PSN-Wertung von 4,9 steht UNDERDOGS schon jetzt an der Spitze der VR-Schlägerliga. Aber das neue Rampage-Update? Das sprengt die bisherigen Grenzen. Im Zentrum: eine Arena, in der ihr nicht einfach nur kämpft – ihr zerschmettert. Alles. Gegner. Bodenplatten. Wahrscheinlich sogar eure eigenen Erwartungen.

130+ Waffen und Upgrades stehen bereit, um euren Mech-Anzug zur ultimativen Zerstörungsmaschine zu transformieren. Ob Kettensägefaust, Raketenknie oder Laserblick – ihr habt die Wahl, wie ihr euren ganz persönlichen Metal Hulk aufrüstet.

Der Wettbewerb ruft – und er schreit nach Gewalt

Ab dem 24. April gibt’s nicht nur auf die Metallfresse, sondern auch was fürs Ego: Die neuen globalen Bestenlisten feiern Premiere. Wer das Chaos am stilvollsten dirigiert, wird verewigt – Woche für Woche, Run für Run. Und damit ihr seht, wie viel Schutt ihr hinterlassen habt, zählt der neue Streak-Zähler jede Explosion, jeden Volltreffer, jeden letzten Schraubenrest eurer Gegner.

Neu im Update: Headset-Rumble. Klingt harmlos? Denkste! Jeder Treffer, jeder Einschlag lässt euren Kopf vibrieren wie ein Vorschlaghammer auf einem Amboss. Das ist kein VR mehr – das ist eine Live-Demonstration kinetischer Eskalation. Wenn ihr nach dem Match nicht leicht benommen seid, habt ihr was falsch gemacht.

Das Rampage-Update ist für alle UNDERDOGS-Besitzer kostenlos – und eine glühend heiße Einladung, noch tiefer in diesen dystopischen Faustkampf der Zukunft einzutauchen. Also: Keine Ausreden, keine Kompromisse. Nur ihr, euer Mech und ein Haufen Blech, das dringend verschrottet werden muss.

Bereit für den Rampage-Modus? Eindrücke aus dem Spiel gibt es im Review bei unseren Freunden bei Controller Warriors.