Undisputed: Die Klitschko-Brüder und Box-Legenden sind zurück, plus PS5 Pro Support

Steel City Interactive und Plaion setzen einen weiteren Meilenstein in der Welt des virtuellen Boxens: Mit dem heute erschienenen „Iron and Steel Pack“ für Undisputed bringen sie sieben wahre Legenden des Sports in den virtuellen Ring.

Schwergewichts-Dominanz: Die Klitschkos schlagen wieder zu

Allen voran stehen die dominanten Klitschko-Brüder, die mit ihrer beispiellosen Schlagkraft und Technik die Schwergewichtsszene über ein Jahrzehnt hinweg prägten. Vitali „Dr. Eisenfaust“ Klitschko mit 45 Siegen (41 durch KO) und Wladimir „Dr. Stahlhammer“ Klitschko mit 64 Siegen (53 durch KO) sind bis heute unvergessen und erhalten nun ihren verdienten Platz im Spiel.

Doch damit nicht genug: Das „Iron and Steel Pack“ bietet noch weitere hochkarätige Boxlegenden. Der ungeschlagene IBF-Weltmeister im Cruisergewicht Jai Opetaia (27-0) beeindruckt mit Geschwindigkeit und Präzision. Kult-Kämpfer Eric „Butterbean“ Esch, berüchtigt für seine Knockouts, bringt mit seinen 400 Pfund eine wahre Naturgewalt in den Ring. Roman „Chocolatito“ Gonzalez, der vierfache Weltmeister, überzeugt mit seinen exzellenten Schlagkombinationen, während Juan Francisco „El Gallo“ Estrada als Meister der Konterangriffe und des Ring-IQs glänzt. Und schließlich sorgt der charismatische Shannon „The Cannon“ Briggs mit seinem unverwechselbaren „Let’s go champ!“-Kampfschrei für Furore.

Neben diesen Box-Legenden dürfen sich Spieler auf exklusive alternative Outfits für Joe Calzaghe, Joe Frazier, Rocky Marciano, Chantelle Cameron und Cecilia Braekhus freuen.

Neue Features und Verbesserungen für ein noch intensiveres Box-Erlebnis

Doch nicht nur Premium-Inhalte stehen auf dem Programm: Ein kostenloser Patch verbessert das Spiel weiter. Die überarbeitete Schlagverfolgung, optimierte Blockeffektivität und neue Positionsmechaniken sorgen für noch realistischere Kämpfe.

Die Unterstützung für die PS5 Pro bringt verbesserte Beleuchtungseffekte, während der überarbeitete Karrieremodus es Spielern ermöglicht, ihre Gegner gezielt auszuwählen. Zudem können Kämpfer-Outfits vor Preiskämpfen angepasst werden. Ein weiteres Highlight: Online-Instant-Replays ermöglichen es, KO-Momente aus drei Kameraperspektiven zu erleben. Als neue Austragungsorte wurden das Riyadh Season Gym, The Observatory und das Café Royale hinzugefügt.

Das „Iron and Steel Pack“ ist ein Muss für Boxfans und unterstreicht einmal mehr, dass Undisputed die wohl realistischste Box-Simulation auf dem Markt bleibt.