Unreal Engine 5 trifft Simulations-Engine: Die Technik hinter Halo: Campaign Evolved

Halo Studios baut den Shooter-Klassiker von 2001 nicht neu nach, sondern legt mit „Halo: Campaign Evolved“ eine moderne Grafikschicht über die alte Code-Basis.

Im Official Xbox Podcast bestätigten Casey Wu und Brian Jarrard den technischen Hybrid-Ansatz. Das Remake basiert visuell komplett auf der Unreal Engine 5, nutzt für das Bewegungsverhalten und die Trefferabfrage jedoch die originale Simulations-Engine des Originals. Das Ziel: Moderne Lichteffekte und Geometrie bei identischem Gunplay-Gefühl.

Ein klassisches Remaster ist das nicht. Das Entwicklerteam erweitert den Sandbox-Katalog deutlich.

Neun neue Waffen und verbesserte KI-Mechaniken

Das Arsenal wächst um neun Waffentypen. Spieler können nun gegnerische Energieschwerter, Sentinel-Beams und Fuel-Rod-Guns vom Boden aufnehmen – Aktionen, die im Original blockiert waren. Sogar der Brute Spiker kehrt zurück. Vehicles lassen sich kapern und feindliche Wraiths im Gefecht übernehmen.

Die KI wurde aus späteren Serienteilen importiert. Marines verfügen über unendliche Munition, wenn man ihnen schwere Waffen wie Scharfschützengewehre oder Raketenwerfer überlässt. Die Flut tritt in fortgeschrittenen Formationsstufen wie den Tank-Forms aus Halo 3 an.

Koop-Anpassungen und Vier-Spieler-Netzwerk

Der Online-Koop unterstützt zudem erstmals bis zu vier Spieler gleichzeitig. Das legendäre Warthog-Fahrzeug erhält dafür eine Zusatzhalterung an der Stoßstange für den vierten Spartan. Der lokale Split-Screen bleibt auf zwei Spieler begrenzt.

Neue Barrierefreiheits-Optionen lösen Balancing-Probleme bei unterschiedlichen Skill-Niveaus. Über individuelle Schwierigkeitsprofile lässt sich der erlittene Schaden pro Spieler um bis zu 2.000 Prozent reduzieren oder unendliche Munition aktivieren – ohne den Partner auf dem gewählten Hauptschwierigkeitsgrad zu beeinträchtigen.

Drei Bonus-Missionen und der „Campaign Remix“-Modus

Mit „Operation Meteorite“ enthält das Spiel außerdem drei eigenständige Zusatzmissionen rund um Master Chief und Sergeant Johnson, die zeitlich ein Jahr vor den Ereignissen von Combat Evolved angesiedelt sind. Hier kommt es erstmals zu Weltraumgefechten und Konfrontationen mit einer neuen Covenant-Fraktion namens Sacristan.

Für den Wiederspielwert sorgen 42 freischaltbare Schädel. Sobald drei Schädel geborgen wurden, schaltet sich der Modus „Campaign Remix“ frei:

Zufallsgenerierte Feinde: Alle Gegnertypen werden pro Spielabschnitt neu durchgemischt.

Alle Gegnertypen werden pro Spielabschnitt neu durchgemischt. Waffen-Randomizer: Jede Waffensequenz auf der Karte wird zufällig zugewiesen.

Jede Waffensequenz auf der Karte wird zufällig zugewiesen. Aggressions-Skripting: Verschiedene Fraktionen wie Covenant und Flut greifen vorrangig den Spieler an, statt sich gegenseitig zu bekämpfen.

Verschiedene Fraktionen wie Covenant und Flut greifen vorrangig den Spieler an, statt sich gegenseitig zu bekämpfen. Visuelle Filter: Modifikatoren erzwingen Nachtsicht oder eine vernebelte Flut-Optik.

Die Entscheidung, die Unreal Engine 5 als visuelles Korsett über die alte Simulations-Logik zu stülpen, liefert die nötige Präzision. Das Remake fühlt sich in den Steuerungsmustern exakt wie das Original an, hebelt aber die veralteten Limitierungen des Jahres 2001 durch Fahrzeug-Hijacking, 4-Spieler-Koop und dynamische Modifikatoren aus. Wer das Original schätzt, bekommt die technische Konsistenz nachgeliefert, die vorherigen Remasters fehlte.

„Halo: Campaign Evolved“ startet heute um 17 Uhr in den Early Access.