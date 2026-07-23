Latest

Unreal Engine 5 trifft Simulations-Engine: Die Technik hinter Halo: Campaign Evolved

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
3 Min Read
Keine Kommentare

Halo: Campaign Evolved kombiniert Unreal Engine 5 mit der Original-Simulations-Engine. Alle Infos zu UE5-Grafik, 4-Spieler-Koop und neuen Waffen.

Halo Campaigned Evolved

Halo Studios baut den Shooter-Klassiker von 2001 nicht neu nach, sondern legt mit „Halo: Campaign Evolved“ eine moderne Grafikschicht über die alte Code-Basis.

Im Official Xbox Podcast bestätigten Casey Wu und Brian Jarrard den technischen Hybrid-Ansatz. Das Remake basiert visuell komplett auf der Unreal Engine 5, nutzt für das Bewegungsverhalten und die Trefferabfrage jedoch die originale Simulations-Engine des Originals. Das Ziel: Moderne Lichteffekte und Geometrie bei identischem Gunplay-Gefühl.

Ein klassisches Remaster ist das nicht. Das Entwicklerteam erweitert den Sandbox-Katalog deutlich.

Neun neue Waffen und verbesserte KI-Mechaniken

Das Arsenal wächst um neun Waffentypen. Spieler können nun gegnerische Energieschwerter, Sentinel-Beams und Fuel-Rod-Guns vom Boden aufnehmen – Aktionen, die im Original blockiert waren. Sogar der Brute Spiker kehrt zurück. Vehicles lassen sich kapern und feindliche Wraiths im Gefecht übernehmen.

Die KI wurde aus späteren Serienteilen importiert. Marines verfügen über unendliche Munition, wenn man ihnen schwere Waffen wie Scharfschützengewehre oder Raketenwerfer überlässt. Die Flut tritt in fortgeschrittenen Formationsstufen wie den Tank-Forms aus Halo 3 an.

More Read

Xbox Series X 25th Anniversary Edition
Xbox mit 86 Prozent Plus: Zahlen-Ausschlag ohne Markt-Wende
Halo Playstation
Halo: Campaign Evolved – Early Access startet um 17:00 Uhr
Xbox Logo 2026
Original-Xbox-Klassiker starten nativ auf dem PC: Abwärtskompatibilität offiziell erweitert

Koop-Anpassungen und Vier-Spieler-Netzwerk

Der Online-Koop unterstützt zudem erstmals bis zu vier Spieler gleichzeitig. Das legendäre Warthog-Fahrzeug erhält dafür eine Zusatzhalterung an der Stoßstange für den vierten Spartan. Der lokale Split-Screen bleibt auf zwei Spieler begrenzt.

Neue Barrierefreiheits-Optionen lösen Balancing-Probleme bei unterschiedlichen Skill-Niveaus. Über individuelle Schwierigkeitsprofile lässt sich der erlittene Schaden pro Spieler um bis zu 2.000 Prozent reduzieren oder unendliche Munition aktivieren – ohne den Partner auf dem gewählten Hauptschwierigkeitsgrad zu beeinträchtigen.

Drei Bonus-Missionen und der „Campaign Remix“-Modus

Mit „Operation Meteorite“ enthält das Spiel außerdem drei eigenständige Zusatzmissionen rund um Master Chief und Sergeant Johnson, die zeitlich ein Jahr vor den Ereignissen von Combat Evolved angesiedelt sind. Hier kommt es erstmals zu Weltraumgefechten und Konfrontationen mit einer neuen Covenant-Fraktion namens Sacristan.

Für den Wiederspielwert sorgen 42 freischaltbare Schädel. Sobald drei Schädel geborgen wurden, schaltet sich der Modus „Campaign Remix“ frei:

  • Zufallsgenerierte Feinde: Alle Gegnertypen werden pro Spielabschnitt neu durchgemischt.
  • Waffen-Randomizer: Jede Waffensequenz auf der Karte wird zufällig zugewiesen.
  • Aggressions-Skripting: Verschiedene Fraktionen wie Covenant und Flut greifen vorrangig den Spieler an, statt sich gegenseitig zu bekämpfen.
  • Visuelle Filter: Modifikatoren erzwingen Nachtsicht oder eine vernebelte Flut-Optik.

Die Entscheidung, die Unreal Engine 5 als visuelles Korsett über die alte Simulations-Logik zu stülpen, liefert die nötige Präzision. Das Remake fühlt sich in den Steuerungsmustern exakt wie das Original an, hebelt aber die veralteten Limitierungen des Jahres 2001 durch Fahrzeug-Hijacking, 4-Spieler-Koop und dynamische Modifikatoren aus. Wer das Original schätzt, bekommt die technische Konsistenz nachgeliefert, die vorherigen Remasters fehlte.

„Halo: Campaign Evolved“ startet heute um 17 Uhr in den Early Access.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Sony könnte PS5-Discs zur universellen Hardware-Hürde der PS6 machen

PS5-Discs auf der PS6 nutzen: Ein neues Download-System könnte universelle Discs ermöglichen,…

16 Kommentare

PS5 / PS5 Pro Update 26.05-13.60.00: Sony schraubt am UI und schließt die Reihen

Das PS5 / PS5 Pro Update 26.05-13.60.00 ist da: Sony optimiert Nachrichten-Funktionen…

3 Kommentare

Sony verhängt strengsten Maulkorb nach Disc-Aus: Interne Richtlinien geleakt

Sony reagiert auf den Protest zum Ende physischer Datenträger mit strengen Social-Media-Regeln…

11 Kommentare

You Might Also Like