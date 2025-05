Unreal Engine 6: Epics nächster Technologiesprung zum PS6 Launch

Die nächste Evolutionsstufe der Unreal Engine nimmt Form an: In der neuesten Folge des Lex Fridman Podcasts gab Epic-Chef Tim Sweeney erstmals detaillierte Einblicke in die Pläne zur Unreal Engine 6 (UE6). Und was er zu sagen hatte, lässt auf einen gewaltigen Technologiesprung hoffen – inklusive klarer Hinweise darauf, dass Sonys PlayStation 6 die neue Engine schon zum Start unterstützen könnte.

Multithreading als Befreiungsschlag

Zentraler Punkt: Die Unreal Engine 6 wird endlich eine Schwäche ablegen, die Epic seit Jahren mitschleppt – die Single-Thread-Simulation. Aktuell nutzt die Engine nur einen einzigen CPU-Kern für die Spielsimulation – was auf modernen Prozessoren mit bis zu 16 oder mehr Kernen schlicht nicht mehr zeitgemäß ist. Der Grund für diese Limitierung? Bequemlichkeit. Multithreading sei zu komplex für Entwickler und die Community gewesen, so Sweeney.

„Die größte Einschränkung ist die Single-Thread-Natur der Simulation“, sagt er. „Mit der Unreal Engine 6 werden wir das beheben.“

Der Wechsel zur vollständigen Multithreading-Unterstützung könnte ein Gamechanger sein – insbesondere für große, komplexe Spielwelten, bessere CPU-Auslastung und mehr Stabilität. Gerade Spiele wie Remnant II oder Lords of the Fallen kämpften spürbar mit den Altlasten der aktuellen Engine-Architektur.

PS6 – Exklusive Vorteile durch Sony-Epic-Verbindung?

Ein spannender Aspekt, den Sweeney nicht direkt erwähnt, aber der sich aus der Gesamtlage ableiten lässt: Sony hält seit Jahren Anteile an Epic Games, zuletzt rund 1,5 Prozent. In der Vergangenheit sorgte das bereits für exklusive Vorteile oder den frühzeitigen UE5-Demos auf PS5.

Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass die PlayStation 6 zum Launch eng mit der Unreal Engine 6 verzahnt sein wird – vielleicht mit exklusiven Features, technischen Vorteilen oder First-Party-Titeln, die die neue Technologie direkt ausreizen. Für Sony wäre das ein starkes Argument im kommenden Konsolenkrieg.

Engine-Fusion und Zeithorizont

Darüber hinaus soll die Unreal Engine 6 die bisher getrennten Entwicklungsstränge – einerseits für professionelle Entwickler, andererseits für die Fortnite-Community – zusammenführen. Ein einheitliches Fundament also, das die Engine flexibler, konsistenter und zukunftsfähiger machen soll.

„UE6 bringt alles zusammen“, so Sweeney. „Wir machen stetige Fortschritte, erste Vorschauen sind in zwei bis drei Jahren möglich.“

Das bedeutet: Mit einer ersten UE6-Preview ist wohl um 2027 zu rechnen. Und wenn man den bisherigen UE5-Zeitplan als Maßstab nimmt, könnten erste UE6-basierte Spiele gegen Ende 2028 oder 2029 erscheinen – zeitlich passend zum erwarteten Launch der PlayStation 6.

Die Unreal Engine 6 könnte die erste wirklich Next-Gen-Engine seit Jahren werden – mit echter Multithreading-Power, konsolidierter Entwicklung und vermutlich tiefer PS6-Integration. Die Technik der Zukunft steht bereit – sie muss nur noch gezähmt werden.