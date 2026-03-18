Unsterblich mit 4.93: Die PS3 bekommt 2026 tatsächlich noch ein Firmware-Update

Sony spendiert der PlayStation 3 kurz vor ihrem 20. Jubiläum die Firmware 4.93. Während die PS5 Pro mit High-End-Upscaling protzt, weigert sich die alte Dame beharrlich, in Rente zu gehen. Absoluter Fan-Service oder Notwendigkeit.

Totgeglaubte leben länger, aber im Fall der PS3 grenzt das fast schon an ein Wunder. Version 4.93 ist da und sorgt in der Community für ungläubiges Staunen. Offiziell spricht Sony wie gewohnt von einer „Verbesserung der Systemperformance“.

Dass ein fast zwei Jahrzehnte altes System plötzlich flüssiger läuft, glaubt natürlich niemand. Es ist das übliche Katz-und-Maus-Spiel: Sony schraubt an den Sicherheitsbarrieren, um Jailbreaks zu erschweren, während die Modding-Szene längst eigene Wege geht. Ein faszinierendes Signal an alle, die ihre Konsole noch im Wohnzimmer stehen haben.

Kontrastprogramm zum PSSR-Tuning der PS5 Pro

Der zeitliche Kontext ist fast schon ironisch. Fast zeitgleich rollt Sony das neueste Firmware-Update 26.02-13.00.00 für die PS5 und PS5 Pro aus, das den Fokus voll auf die Zukunft legt. Hier geht es um PSSR 2 – Sonys KI-gestütztes Upscaling für die PS5 Pro. Die Rede ist von schärferen Texturen und einer stabileren Bildrate, ohne die Hardware zu verbrennen. Das ist der technische Gipfel, den wir 2026 erwarten. Und doch stiehlt die Nachricht über die PS3 dem Ganzen fast die Show, weil sie zeigt, wie tief verwurzelt diese Hardware in unserer Gamer-DNA ist.

Es ist beeindruckend, dass Sony die Infrastruktur für eine Konsole aus dem Jahr 2006 überhaupt noch anfasst. Für die Community ist das weniger eine Nachricht über neue Features, sondern ein Beweis für die Langlebigkeit eines Systems, das eine ganze Generation geprägt hat. Während wir uns über die perfekte Schärfe von PSSR auf der Pro streiten, erinnert uns dieser kleine Patch daran, wo alles angefangen hat.

Habt ihr eure PS3 noch angeschlossen oder verstaubt sie im Keller?