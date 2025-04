Unterstützt The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered die PS5 Pro?

The Elder Scrolls IV: Oblivion ist als Remastered-Version zurückgekehrt und will uns weismachen, dass 2006 das bessere 2025 ist. Mit aufgebohrter Unreal Engine 5, neuen Texturen und modernisiertem Gameplay landet das Remaster nun auch auf der PS5 – und ganz besonders auf der PS5 Pro, wo es als „Enhanced“ beworben wird. Doch was heißt das eigentlich?

PS5 Pro Enhanced – Buzzword oder echter Mehrwert?

Laut offizieller PSN-Seite ist das Spiel „PS5 Pro Enhanced“. Klingt erstmal gut. Bedeutet aber … nichts Konkretes. Zumindest nicht offiziell. Weder Sony noch Bethesda haben verraten, was genau „Enhanced“ in diesem Fall bedeutet. Mehr Pixel? Mehr Frames? Mehr … Ladebildschirme? Laut den Einstellungen im Menü gibt es einen Performancemodus und einen Qualitätsmodus. Darüber hinaus: Schweigen im Walde von Cyrodiil. Kein HDR und wohl auch kein VRR, die das Remaster als Systemseller positionieren würden. Eigentlich schade.

Immerhin: Wer für PlayStation Plus Premium bezahlt, darf das Oblivion Remastered auch streamen – direkt aus der Cloud auf seine Konsole oder auf die PlayStation Portal. Das spart nicht nur Speicherplatz, sondern eröffnet theoretisch auch die Möglichkeit, Tamriel auf dem Sofa, in der Bahn oder im Bad zu erkunden. Praktisch bleibt jedoch der Nachgeschmack: Wer nicht zahlt, spielt lokal. Wer zahlt, streamt – aber dafür in begrenzter Qualität und abhängig von der Netzverbindung. Und wenn das WLAN mitmacht.

2006 in HD – Was bietet das Remaster wirklich?

Technisch basiert das Oblivion Remastered auf der Unreal Engine 5, was für ein deutlich schärferes Bild sorgt. Texturen, Beleuchtung, Charaktermodelle – alles wurde modernisiert. Inhaltlich bleibt der Kern des Spiels fast unangetastet. Quests, Story und das etwas ungeschliffene Kampfsystem aus 2006 sind nach wie vor präsent – die Bethesda offenbar als liebevolle Erinnerung ans Original betrachtet. Dafür gibt’s die Add-ons Shivering Isles und Knights of the Nine gleich mit dazu. Immerhin.

Mit 54,99 Euro (Standard) und 64,99 Euro (Deluxe) ist das Oblivion Remastered kein Schnäppchen – vor allem nicht für ein Spiel, das in seiner Grundstruktur fast 20 Jahre alt ist. Wer allerdings tief in Erinnerungen schwelgen möchte oder die Originalversion verpasst hat, bekommt ein solides Paket. Nur eben kein technisches Wunderwerk.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered auf der PS5 Pro ist ein klassischer Fall von „könnte mehr sein“. Enhanced? Ja, aber nur auf dem Papier. Streaming? Ja, aber nur für zahlende Abonnenten. Wer das Original liebte, wird auch das Remaster mögen – sofern man keine Revolution erwartet. Für PS5-Pro-Besitzer bleibt womöglich ein bitterer Nachgeschmack: Die Konsole könnte mehr, das Spiel will aber nicht. Mehr werden in Kürze die ersten Techniktests offenbaren.