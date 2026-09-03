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Until Dawn 2 erscheint am 28. Januar 2027 für PS5

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Until Dawn 2 erscheint am 28. Januar 2027 für PS5. Alle Infos zu Story, Vorbestellung, dem YouTuber-Team und der Digital Deluxe Edition im Überblick.

Until Dawn 2 Logo

Firesprite und Sony bringt den Horror-Nachfolger „Until Dawn 2“ am 28. Januar 2027 auf die PS5. Dieses Mal schickt euch das Studio mit einer fiktiven Youtube-Truppe auf eine verlassene Insel im Südpazifik.

Neue Charaktere und schräge Entscheidungen

Firesprite arbeitet für die Story von „Until Dawn 2“ mit AdHoc Studio zusammen. Das Entwicklerteam stellt ein Team namens „Dead True“ in den Mittelpunkt, das professionell Geister jagt. Ihr steuert die Truppe auf Akishima Island, inklusive eines Huhns als Begleiter. Der Ton mischt klassischen Horror mit dem Druck der modernen Creator-Culture.

Der neueste Trailer zeigt konkrete Spielszenen und macht klar, wie schräg die Plot-Entscheidungen ausfallen können. Ihr entscheidet in einer Szene, ob Co-Host Mina ein Huhn live vor der Kamera opfert, um die Quoten des Netzwerks zu bedienen. Alternativ lasst ihr das Tier frei und riskiert euer eigenes Blut für das Ritual. Das ist abgedreht. Und genau das braucht das Genre.

Die Mechanik bleibt beim bewährten Schicksals-System. Owen muss sich im Trailer entscheiden, ob er dem Signal seines verschwundenen Freundes Nate folgt oder eine baufällige Brücke zu einer Bar überquert. Sucht ihr nach Hinweisen oder rettet ihr euren Partner direkt? Falsche Abzweigungen führen wie im Erstling zum dauerhaften Tod einzelner Figuren.

Vorbestellungen in Kürze

Vorbestellungen starten am 10. September. Dr. Hill kehrt als Charakter zurück und bringt als Vorbesteller-Bonus unter anderem Sammelfiguren im Spiel mit. Die Digital Deluxe Edition liefert zusätzlich ein Feature namens „Diorama of Death“, das eure Todes-Szenen als verstellbare Vignetten aus verschiedenen Blickwinkeln freischaltet.

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Das Feature „Diorama of Death“ zeigt perfekt, dass Firesprite den morbid-unterhaltsamen Kern des Originals verstanden hat. Die extrem abgedrehten Entscheidungen rund um das Live-Stream-Opferfest heben den Nachfolger spürbar vom oft zu ernsten Vorgänger ab.

Würdet ihr das Huhn für bessere Klickzahlen der Truppe opfern, oder geht Tierschutz bei euch selbst im digitalen Horror-Trip vor?

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SOURCES:PlayStation Blog
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