Until Dawn 2: Filmteam will Fortsetzung – aber nur unter diesen Bedingung

Der Until Dawn-Film hat noch nicht einmal die Leinwände erreicht, da denkt das Kreativteam dahinter bereits laut über eine Fortsetzung nach. Regisseur David F. Sandberg (Shazam) und Autor Gary Dauberman (Annabelle, ES) sind sich einig: Das Horror-Universum hat mehr als genug Potenzial – aber bevor die Kamera erneut rollt, muss erst das Spiel eine Fortsetzung bekommen.

„Verdammt, ich will noch ein Spiel!“ – Warum der Film allein nicht reicht

„Verdammt, ich will noch ein Spiel!“, platzt es aus Dauberman in der neuen Ausgabe des SFX-Magazins heraus. Dabei ist er nicht der Einzige, der Until Dawn mehr als nur einen einzelnen Auftritt gönnt. Regisseur Sandberg sieht in der Vorlage ein Konzept, das sich mühelos in verschiedene Horror-Subgenres übertragen ließe – eine Art Multiversum des Grauens. „Es ist so ein tolles Konzept, man könnte problemlos mehr davon in anderen Horrorgenres machen.“

Doch bevor wir also Popcorn-Nachschub für Until Dawn 2 besorgen können, hoffen alle Beteiligten auf eine Rückkehr von Supermassive Games. Denn das letzte große Spiel des Studios, The Dark Pictures, ist zwar thematisch verwandt, aber kein offizieller Nachfolger. Fans fordern seit Jahren lautstark eine direkte Fortsetzung, nun bekommen sie zumindest prominente Fürsprecher.

Das Universum von Until Dawn soll wachsen

Dauberman verteidigt in dem Interview auch die bewussten Abweichungen des Films vom Spiel. Wer erwartet, einfach das interaktive Drama in Spielfilmlänge zu sehen, wird enttäuscht – oder besser gesagt: überrascht. „Das Spiel ist bereits so filmisch, dass eine direkte Adaption sich anfühlen würde, als säße man auf der Couch und würde jemand anderem beim Spielen zusehen“, erklärt der Autor. Als verbindendes Element dient trotzdem ein vertrautes Gesicht: Peter Stormare kehrt als Dr. Alan Hill zurück, dessen Rolle – inspiriert von Tony Todd aus Final Destination – deutlich düsterer angelegt ist.

Die Handlung des Films bleibt dennoch dem Geist der Vorlage treu: Eine Gruppe junger Erwachsener verirrt sich in einer abgelegenen Gegend, gerät in eine Zeitschleife und wird von übernatürlichen Wesen terrorisiert – inklusive Wendigos, blutiger Visionen und psychologischem Terror. Mit dabei: Belmont Cameli, Ji-young Yoo, Ella Rubin und Michael Cimino. Regisseur Sandberg verspricht eine Atmosphäre zwischen „Teen-Slasher“ und „Survival-Horror mit Meta-Ebene“.

Die wichtigste Frage bleibt: Wann kommt endlich ein neues Spiel? Denn nur dann – so scheint es – geht der Horror auch auf der Leinwand in die nächste Runde.