Until Dawn 2 holt Narrative-Spezialisten von Dispatch an Bord

Firesprite arbeitet für die Story von „Until Dawn 2“ mit AdHoc Studio zusammen, den Machern des gefeierten Indie-Hits „Dispatch“. Der neueste Trailer liefert spürbar düstere Szenen und adressiert damit direkt die Skepsis nach der ersten Ankündigung.

Story-Expertise statt platter Klischees

Creative Director Stu Tilley verspricht auf dem PlayStation Blog tiefgründige Charaktere, scharfe Dialoge und spürbare Konsequenzen für jede Entscheidung. Genau an dieser Stelle kommt AdHoc Studio ins Spiel. Das Team hat mit „Dispatch“ bewiesen, dass es verästelte Handlungsstränge und echte emotionale Konflikte schreiben kann.

Der neue Trailer schlägt einen deutlich düsteren Ton an als der erste Teaser. Die Szenen rund um die Geisterjäger-Truppe „Dead True“ wirken bedrückender und fangen die ungemütliche Atmosphäre des Erstlings wesentlich besser ein. Entscheidungen führen nicht immer sofort zum Tod einer Figur. Viele Entscheidungen entfalten ihre Wirkung erst viel später im Spielverlauf. Ein klassischer Butterfly-Effect.

Der Release ist für den 28. Januar 2027 exklusiv auf der PS5 angesetzt. Vorbestellungen starten am 10. September 2026. Als Boni gibt es Klassik-Outfits und versteckte Sammlerfiguren des ominösen Dr. Hill. Die Digital Deluxe Edition legt Neon-Kostüme für alle acht Charaktere und das Feature „Diorama of Death“ obendrauf. Letzteres lässt euch erlittene Tode als freischaltbare Vignetten aus verschiedenen Blickwinkeln nacherleben.

Die Zusammenarbeit mit AdHoc Studio ist die beste Nachricht seit der Ankündigung des Nachfolgers. Nach dem eher blassen Enthüllungstrailer gibt mir dieser Schritt das Vertrauen zurück, dass die Story wieder die gewohnte Tiefe erreicht.

Reicht euch die Story-Expertise des Dispatch-Teams aus, um eure Skepsis nach der ersten Ankündigung komplett zu begraben?