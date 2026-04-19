Until Dawn 2: Leak liefert Details zu Firesprites „Project Heartbreak“

Ein aktueller Leak aus der Community untermauert die Gerüchte um einen Nachfolger des Horror-Hits „Until Dawn“, der unter dem Codenamen „Project Heartbreak“ bei Firesprite als PlayStation-Exklusivtitel entstehen soll.

Das Studio arbeitet laut Informationen des Reddit-Users lululemon_fan091, der sich auf Berichte von Last Stand Media und personelle Überschneidungen stützt, seit 2021 an einem ambitionierten Horror-Projekt. Die Indizien besagen, dass es sich hierbei um „Until Dawn 2“ handelt, wobei zahlreiche Veteranen des Original-Entwicklers Supermassive Games an der Produktion beteiligt sind.

Fokus auf Survival-Horror und DualSense-Integration

Die durchgesickerten Informationen auf Reddit beschreiben das Spiel als großangelegte Produktion, die sich stärker in Richtung Survival-Horror orientiert, als es beim interaktiven Film-Ansatz des Vorgängers der Fall war. Ein Vergleich mit Resident Evil 3 (1999) wird gezogen, wobei die komplexe, verzweigte Erzählstruktur beibehalten werden soll.

Technisch soll der Titel die PS5 und den DualSense-Controller intensiv nutzen. Genannt wird etwa eine Mechanik, bei der Spieler Staub von Artefakten pusten müssen – ein Feature, das an die Mikrofonschnittstelle des Controllers gekoppelt ist. Dies markiert eine Rückkehr zu Sonys Strategie, Hardware-Features tief in die Gameplay-Erfahrung zu integrieren, ähnlich wie es bereits bei „Astro’s Playroom“ der Fall war.

Die Supermassive-Expertise zieht um

Der wohl stärkste Beleg für einen geistigen oder direkten Nachfolger ist die Liste der beteiligten Entwickler. Firesprite hat seit 2021 gezielt Fachkräfte rekrutiert, die maßgeblich an „Until Dawn“ und der „The Dark Pictures Anthologie“ gearbeitet haben:

Narrative & Design: Spezialisten für verzweigte Handlungsstränge und Level-Designer des Originals sind an Bord.

Spezialisten für verzweigte Handlungsstränge und Level-Designer des Originals sind an Bord. Technik & Animation: Ehemalige Leads für Lighting und Technical Art von Supermassive verstärken das Team.

Ehemalige Leads für Lighting und Technical Art von Supermassive verstärken das Team. Kreative Führung: Gerüchten zufolge fließen Ideen von Will Byles (Director von Until Dawn) ein, darunter ein verworfenes Konzept über „Nixies“ – gestaltwandelnde Wasserwesen.

Laut Last Stand Media spielt das Szenario auf einer Insel und stellt eine weibliche Protagonistin in den Mittelpunkt. In Fan-Kreisen wird bereits über eine Rückkehr des Charakters Sam spekuliert. Dies passt zu den Berichten, wonach Firesprite eine technisch hochkomplexe maritime Umgebung entwickelt hat, was die Theorie der Wasser-Kreaturen stützt.

Das Franchise wandert laut dem Leak weg vom ursprünglichen Entwickler Supermassive Games hin zu einem Sony-Inhouse-Studio. Die Neuausrichtung Richtung Survival-Horror deutet auf anspruchsvolleres Gameplay hin, während die personelle Kontinuität sicherstellt, dass die narrative DNA erhalten bleibt.

Wie immer gilt: Diese Informationen sind nicht offiziell und müssen mit Vorsicht genossen werden.