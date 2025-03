Until Dawn: Das verlorene PS Move-Spiel – ein Blick in die Vergangenheit

Ursprünglich für die PlayStation 3 und den PS Move-Controller-System entwickelt, sollte Until Dawn ein immersives Horror-Erlebnis bieten, das die Bewegungssteuerung voll ausnutzt. Doch wie so viele ambitionierte Projekte nahm auch dieses eine unerwartete Wendung.

Was hätte sein können, aber nie wurde, ist jetzt in einer aufschlussreichen Dokumentation aufgetaucht – mit Konzeptzeichnungen, Designdokumenten und mehr. Und als wäre das nicht genug, gibt es nun auch ein vierstündiges Video, das einen tiefen Einblick in eine frühe spielbare Version gibt.

Von PS Move zur PS4 – die Transformation eines Horrorklassikers

Die ursprüngliche Vision von Until Dawn unterschied sich stark von dem PS4-Blockbuster, den wir heute kennen. Anstelle der filmischen Third-Person-Erfahrung war es als First-Person-Abenteuer gedacht, in dem Spieler mit der Bewegungssteuerung Türen öffnen, Hinweise untersuchen und sich durch den Horror kämpfen sollten. Doch trotz der technischen Limitierungen und unvollendeten Assets dieses frühen Builds ist eine Sache unübersehbar: Der Geist des Spiels war bereits da. Die düstere Atmosphäre, die Teenie-Horror-Ästhetik und sogar einige der Charaktere aus der finalen Version sind bereits in dieser frühen Fassung erkennbar.

Warum wurde das ursprüngliche Konzept verworfen? Vermutlich spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Das PS Move-System konnte sich nie als Standardsteuerung für komplexe Spiele etablieren, und mit dem Übergang zur PS4 bot sich eine neue Gelegenheit, das Projekt zu überarbeiten. So wurde Until Dawn letztendlich zu dem interaktiven Horrorfilm, der heute als einer der besten Genre-Vertreter gilt.

Ein seltenes Fenster in die Entwicklungsgeschichte

Es kommt nicht oft vor, dass wir solch umfangreiches Material aus einem verworfenen Projekt sehen. Der Blick auf diesen unfertigen Prototypen ist nicht nur für Fans spannend, sondern auch für alle, die sich für die Entwicklungsgeschichte von Videospielen interessieren. Also lehnt euch zurück, genießt das Video und fragt euch: Wäre diese ursprüngliche Version vielleicht genauso ikonisch geworden wie das fertige Spiel?

Inzwischen lebt Until Dawn in einem weniger gelungenen, vielleicht auch unnötigen Remake weiter und bald auch auf der großen Leinwand, denn im April kommt die Verfilmung in die Kinos.