Until Dawn-Entwickler Ballistic Moon offenbar vor dem Aus

Während das Remake von Until Dawn für Negativschlagzeilen sorgt, rückt die Filmadaption des Spiels weiter ins Rampenlicht. Regisseur David F. Sandberg (Lights Out, Shazam!) inszeniert das Projekt, während Ella Rubin, Odessa A’zion und Michael Cimino die Hauptrollen übernehmen. Der Kinostart ist für den 25. April 2025 angesetzt.

Laut einem Bericht kam es bereits im September 2024 zu ersten Entlassungen, bei denen rund 40 Mitarbeiter gehen mussten. Die verbleibenden Angestellten kümmerten sich nach der Veröffentlichung des Remakes noch um Bugfixes und technische Unterstützung, doch im Dezember folgte eine weitere Entlassungswelle: Etwa 20 weitere Entwickler wurden freigesetzt, sodass am Ende nur noch die Gründer und eine kleine Gruppe an Mitarbeitern übrig blieben. Besonders brisant: Wichtige Abteilungen wie PR, Marketing und Entwicklung sind offenbar nicht mehr besetzt.

