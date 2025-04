Until Dawn-Filmadaption – Spieleautoren kritisieren fehlende Anerkennung ihrer Arbeit

Der Film Until Dawn, der am 25. April veröffentlicht wurde, hat nicht nur aufgrund seiner mittelmäßigen Kritiken für Aufsehen gesorgt, sondern auch wegen eines skandalösen Fehlers im Abspann. Wie im LinkedIn-Post des ehemaligen Narrative Directors von Sony Interactive Entertainment, Kim MacAskill, zu lesen ist, wurden die Autoren des originalen Videospiels, das als Grundlage für den Film diente, im Abspann schlichtweg nicht erwähnt.

Die unerklärte Abwesenheit der Spieleautoren im Filmabspann

Bis hierhin könnte man denken, es handele sich um ein Missverständnis oder ein technisches Versehen – doch MacAskill, der das geistige Eigentum hinter Until Dawn mitentwickelt hat, schildert die Situation als etwas weit Schlimmeres. „Keine Lizenzgebühren, keine Kontrolle, kein Eigentum, keine Anerkennung“, beschreibt er die gelebte Realität vieler kreativer Köpfe in der Branche, deren Arbeit hinter den Kulissen oft in den Schatten gestellt wird, wenn es darum geht, den Erfolg eines Projekts zu feiern. Und in diesem Fall scheint die mangelnde Anerkennung besonders scharf zu treffen, da Until Dawn als eines der markantesten und einflussreichsten Spiele der PlayStation 4-Ära gilt.

Die Verantwortlichen für das Spiel – darunter Larry Fessenden und Graham Reznick, die das Drehbuch schrieben, sowie Regisseure Will Byles und Nik Bowen – wurden in keinem Wort im Abspann des Films erwähnt. Stattdessen entschied Sony, die Autoren des Spiels lediglich als „basierend auf dem Sony-Spiel“ zu nennen. Eine billige Entschuldigung, die den kreativen Köpfen, die dieses Spiel erschaffen haben, keinen gebührenden Respekt zollt.

Die Anerkennung von Kreativen in der Gaming- und Filmindustrie

Der Skandal ist umso gravierender, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in der Entwicklung des Spiels steckte. Ein Spiel, das die Spielmechanik von interaktiven Erzählungen und Horrorspielen auf neue Höhen trieb und zu einem unverwechselbaren Erlebnis wurde. Die Autoren und Entwickler, die jahrelang an diesem Meisterwerk gearbeitet haben, haben nun weder Anerkennung noch Dankbarkeit erfahren. Für Kim MacAskill stellt sich die Frage, wie lange kreative Köpfe weiterhin ihre Arbeit ohne jegliche Würdigung für ein Unternehmen leisten sollen, das solche Missstände zulässt.

MacAskill hat sogar eine Petition gestartet, die eine Nennung der Spieleautoren im Abspann fordert – und derzeit 160 Unterschriften hat, ist ein starkes Zeichen für den Frust, der unter den kreativen Köpfen dieser Branche brodelt. Denn in der Welt des Films und der Medien sollte nicht nur der Erfolg gefeiert werden, sondern auch der Weg dorthin – und das bedeutet, die richtigen Leute zu ehren, die zur Schaffung des Originals beigetragen haben.

Es bleibt abzuwarten, ob Sony und die Verantwortlichen des Films auf diesen berechtigten Aufschrei reagieren. Doch eines ist sicher: Der Vorfall hat erneut auf die Missstände aufmerksam gemacht, die oft im Hintergrund der Film- und Spieleindustrie lauern – und die dringend eine Lösung brauchen.