Until Dawn – Neuer Trailer zum Kinofilm lässt einen schaudern

Statt die Ereignisse auf Blackwood Mountain nachzuerzählen, folgt der Film einer Gruppe Teenager, die in einem abgelegenen Tal nach einem verschwundenen Freund suchen – und in einen tödlichen Kreislauf geraten. Jede Nacht beginnt der Terror von vorn, und die Killer werden grausamer. Die einzige Flucht? Überleben bis zum Morgengrauen.

Der neueste Trailer zur Until Dawn-Verfilmung sorgt für Gänsehaut! Die Horror-Adaption erscheint am 25. April und bringt eine völlig neue Geschichte auf die Leinwand. Fünf brandneue Poster enthüllen die gnadenlosen Killer des Films.

What do you think?