US-Senatoren warnen vor EA-Übernahme durch Saudi-Konsortium – Einfluss statt Investition?

Die geplante Übernahme von Electronic Arts sorgt in Washington für politische Turbulenzen. Ein Konsortium unter Führung des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) will den Publisher für rund 55 Milliarden US-Dollar übernehmen, deutlich über dem aktuellen Börsenwert. Neben dem PIF sind auch die Private-Equity-Firma Silver Lake und Affinity Partners beteiligt, letztere geleitet von Jared Kushner, dem Schwiegersohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

Die Demokraten Richard Blumenthal und Elizabeth Warren schlagen Alarm. In einem Brief an Finanzminister Scott Bessent fordern sie eine Prüfung durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Ihre Sorge: Der Deal sei weniger eine wirtschaftliche Investition als ein strategischer Versuch Saudi-Arabiens, über Games subtilen Einfluss zu gewinnen.

„Sportswashing“ im digitalen Gewand

Saudi-Arabien investiert seit Jahren massiv in Sport, Popkultur und Gaming, alles Teil der „Vision 2030“, mit der Kronprinz Mohammed bin Salman das Image des Königreichs modernisieren will. Kritiker nennen das „Sportswashing“: Geld gegen Akzeptanz.

Der Fall Electronic Arts wäre der bislang größte dieser Art. Ein Preis, der mehr als zehn Milliarden Dollar über dem Marktwert liegt, lässt laut Warren und Blumenthal wenig Zweifel: Es geht nicht um Rendite, sondern um Reichweite und Meinungshoheit.

EA besitzt riesige Datenmengen über Millionen Spieler weltweit, von EA Sports-Ultimate-Team-Konten bis zu persönlichen Angaben in The Sims. In den Händen eines autoritären Regimes könnte das heikel werden, warnen die Senatoren.

Jared Kushner als Türöffner

Auch Jared Kushners Beteiligung sorgt für Stirnrunzeln. Sein Fonds Affinity Partners erhielt 2021 zwei Milliarden Dollar vom saudischen Staatsfonds, gegen den Rat des eigenen Investitionsausschusses. Die Senatoren mutmaßen, dass Kushners Nähe zur Trump-Regierung den Deal politisch absichern soll.

Das Konsortium habe sich zudem mit einer Ein-Milliarden-Dollar-Ausfallgebühr abgesichert, offenbar im Vertrauen darauf, dass Kushner die nötigen Genehmigungen unter einer möglichen zweiten Trump-Administration beschaffen kann.

Für die Gaming-Welt wäre das ein Einschnitt. Eine Privatisierung würde Transparenz und Berichtspflichten beseitigen – ein Schritt, der regulatorische Kontrolle über Inhalte, Datenschutz und KI-Forschung erheblich erschweren könnte.

Der Vergleich zur Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft drängt sich auf. Damals war die Sorge groß, dass Marktmacht und Exklusivtitel das Gleichgewicht gefährden. Doch hier geht es nicht um Plattformpolitik, sondern um geopolitischen Einfluss. Während Microsoft vor allem nach Wachstum strebte, steht bei diesem Deal die Frage im Raum, wer künftig bestimmt, welche Geschichten in Spielen erzählt werden. Das ist kein hypothetisches Risiko, sondern ein politisches.

CFIUS dürfte die Übernahme nun genau prüfen, und das dürfte dauern. Für EA selbst bleibt die Lage unklar: Zwischen Rekordangebot und wachsendem politischen Druck droht dem Publisher, unfreiwillig zur Frontlinie im globalen Machtspiel um digitale Kultur zu werden.