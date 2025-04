User besorgt: Jetzt PS5 oder PS5 Pro kaufen, bevor der Zoll-Schock zuschlägt

Die Gaming-Welt hat in dieser Woche einen kleinen Schock erlitten: Nintendo bekannt, dass die heiß ersehnten Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 sich verzögern – und der Grund? Die kürzlich angekündigten Zölle der Trump-Administration, die ab dem 5. April in Kraft treten. Diese Entscheidung hat nicht nur die Fans von Nintendo aufgeschreckt, sondern auch die PS5-Community in Alarmbereitschaft versetzt. Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine PS5 oder PS5 Pro zuzulegen, sollte diese Entscheidung besser heute als morgen treffen – bevor es teuer wird.

Zölle – Was bedeutet das für PS5-Spieler?

Die Zölle, die nun auf viele importierte Konsolen und Zubehörprodukte erhoben werden, könnten für PS5-Spieler eine unangenehme Überraschung bereithalten. Wer dachte, dass die Preise für die PlayStation 5 schon an ihrer Obergrenze angekommen sind, dürfte bald eines Besseren belehrt werden. Die Trump-Administration hat Zölle auf viele Produkte verhängt, die aus China und anderen asiatischen Ländern kommen – darunter auch Konsolen wie die PS5. Und das Schlimme daran: Diese Zölle betreffen nicht nur die US-amerikanischen Käufer, sondern könnten sich weltweit auf die Preise auswirken.

„Ja, es wird teuer“, sagt Aubrey Quinn von der Entertainment Software Association (ESA). In einem Interview mit Game File erklärte sie, dass die PS5 und andere Gaming-Hardware von den neuen Zöllen betroffen sein werden, da viele dieser Produkte in Ländern wie China und Vietnam produziert werden, die mit bis zu 54 % Zoll belastet werden. Was bedeutet das für dich als PS5-Spieler? Nun, es könnte bedeuten, dass sowohl die Konsole als auch das Zubehör in den kommenden Monaten spürbar teurer werden – weltweit.

PS5 Pro-Konsole PS5® Pro-Konsole, 1x DualSense® Wireless-Controller, 2TB SSD, 2 horizontale Standfüße, HDMI®-Kabel, Netzkabel, ASTRO’s PLAYROOM (vorinstalliertes Spiel) 799 EUR 699 EUR See It

PS5-Konsolen und Zubehör: Ein Preissprung ist wahrscheinlich

Der Handel zwischen den USA und Asien hat schon immer Auswirkungen auf die Preise für Konsolen und Zubehör gehabt, doch diese neuen Zölle könnten das Fass zum Überlaufen bringen. Es wird erwartet, dass nicht nur Konsolen wie die PS5 und PS5 Pro teurer werden, sondern auch alles, was dazugehört: Controller, Headsets, Spielesammlungen und sogar der Fernseher, den du für das ultimative Gaming-Erlebnis brauchst. Wer weiß, vielleicht wirst du bald nicht mehr nur für die Konsole selbst tief in die Tasche greifen müssen, sondern auch für das notwendige Zubehör, um dein Gaming-Hobby in vollen Zügen zu genießen.

Ein Reddit-Nutzer hat es auf den Punkt gebracht: „Gaming wird bald teuer. Und das betrifft nicht nur die Konsolen, sondern alles, was damit zu tun hat.“ Die Gaming-Community ist sich einig: Wer auf der Suche nach einer PS5 ist, sollte sich diese Entscheidung nicht lange überlegen. Die Preise könnten schneller steigen, als man „Zoll“ sagen kann.

Sony’s Reaktion – Wie reagiert der PlayStation-Riese?

Sony ist sich natürlich der bevorstehenden Preissteigerungen und Zölle bewusst. Das Unternehmen hat bereits Pläne ausgearbeitet, um die Auswirkungen zu minimieren. Im Februar dieses Jahres erklärte Sony, dass man seine Lieferketten optimieren und Bestände in den USA anlegen würde, um Engpässe zu vermeiden und die Auswirkungen der Zölle zu dämpfen. Dennoch gibt es keine Garantie, dass die Preise nicht irgendwann doch steigen werden – und das ist der Moment, in dem du handeln solltest, bevor die Zölle sich spürbar auf deine Brieftasche auswirken.

Die neue Zollregelung könnte der entscheidende Faktor sein, der die Preise für die PS5 und anderes Gaming-Zubehör in die Höhe treibt. Wenn du dir also noch unsicher bist, ob du dir die Konsole endlich zulegen sollst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zuzugreifen. Die PS5 wird wahrscheinlich nicht günstiger werden – und je länger du wartest, desto höher könnte der Preis ausfallen. Jetzt heißt es: Augen auf, schnell handeln und die PS5 zu einem günstigen Preis sichern, bevor die Zölle zuschlagen!