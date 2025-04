VALORANT: Akt III startet mit Geschenken, Nostalgie – und Sci-Fi-Fantasy für alle

Am 30. April 2025 startet VALORANT mit dem dritten Akt der Saison 2025 und feiert gleichzeitig das fünfjährige Jubiläum des Spiels. Riot Games lädt Spieler zu einer Reise durch die Geschichte von VALORANT und der Community ein, um die vergangenen Erfolge zu würdigen und gleichzeitig in die Zukunft zu blicken.

Nostalgie und Community-Feierlichkeiten: Der neue Jubiläums-Battlepass

Zum Auftakt dieses besonderen Aktes gibt es einen einzigartigen Battlepass, der ikonische Events aus der VALORANT-Geschichte aufgreift. Spieler können sich auf thematisch gestaltete Spielerkarten freuen, darunter die „5 Years: Duelists“-Karte, die „5 Years: Cypher’s Revenge“-Karte und die „5 Years: Can’t Slow Me Down“-Karte. Diese Karten lassen die besten Momente der letzten Jahre noch einmal aufleben und geben den Spieler die Möglichkeit, ihre Erinnerungen an das Spieljahrzehnt zu feiern.

Doch das ist noch nicht alles: Riot Games hat auch neue Gun Buddies und Sprays hinzugefügt, die an beliebte Ereignisse erinnern. So gibt es das „Balikbayan Box Spray“ und den „Boba Truck Buddy“, die die Spieler in die Welt von VALORANT zurückversetzen und Nostalgie hervorrufen. Und das Beste? Spieler können nun erstmals Items oder ganze Bundles aus dem Featured Store verschenken – perfekt, um das Jubiläum mit Freunden und der Community zu feiern.

Ein weiteres Highlight des Akt III ist die Rückkehr des beliebten „Duo’s Day“ – diesmal mit einer limitierten Kapsel, die sich rund um das Duo Haz und Matt dreht. Diese besondere Kapsel gibt es nur für kurze Zeit, also sollten sich Spieler beeilen, um sich dieses exklusive Sammlerstück zu sichern.

Exklusive Skins und Geschenke: Neue Highlights im Akt III

Nicht zuletzt bringt der neue Akt auch die Divergence-Skin-Kollektion ins Spiel. Hier verschmelzen Fantasy- und Sci-Fi-Elemente zu einer atemberaubenden neuen Reihe von Skins für die Vandal, Classic, Judge, Operator und Nahkampfwaffe. Diese Designs bieten den Spieler eine ganz neue Möglichkeit, ihre Ausrüstung zu personalisieren und das Jubiläum gebührend zu feiern.

Die Saison 2025 Akt III beginnt am 30. April 2025, während die Divergence-Kollektion und die Duo’s Day-Kapsel ab dem 1. Mai 2025 erhältlich sind. Ein grandioser Start in das Jubiläumsjahr von VALORANT – und noch viele weitere Überraschungen dürften folgen!