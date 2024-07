Valorant ist in die Open Beta auf PS5 und Xbox Series X|S gestartet

Im Kern von „Valorant“ steht ein 5-gegen-5-Modus, in dem ein Team die Aufgabe hat, eine Bombe (Spike genannt) zu platzieren, während das andere Team versucht, dies zu verhindern. Das Spiel zeichnet sich durch seine präzise Steuerung und das ausgefeilte Waffenverhalten aus, das den Spielern ein hohes Maß an Kontrolle und Tiefe bietet. Jede Waffe hat ihr eigenes Rückstoßmuster, das gemeistert werden muss, um erfolgreich zu sein.

What do you think?