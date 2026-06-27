Valve bremst Preishoffnungen bei der Steam Machine aus

Valve will die Steam Machine so günstig wie möglich machen, drückt aber gleichzeitig massiv auf die Preisbremse bei den Erwartungen. 1039 EUR verlangt das Unternehmen aktuell für die Hardware, obwohl intern eigentlich ein Preis von rund 718 Dollar angepeilt war.
Der Grund ist die anhaltende Komponentenkrise, die die Produktionskosten in die Höhe treibt.
Valve will billiger, kann aber nicht
Die Entwickler Pierre-Loup Griffais und Yazan Aldehayyat stellten im Interview mit Digital Foundry klar, dass Valve kein Interesse an künstlich hohen Hardware-Preisen hat. Das Gerät soll die Spieler mit ihren Games verbinden und keine reine Cashcow sein. Je günstiger, desto besser. Soweit die Theorie.
Die Praxis sieht komplett anders aus. Ein zeitnaher Preissturz ist absolut unrealistisch. Die Krise im Hardware-Markt sitzt tief. Wer auf ein baldiges Schnäppchen hofft, verliert.
Andere Branchengrößen stützen diese düstere Prognose. Der Speicherhersteller Micron hat Großkunden gerade erst in Fünfjahresverträge gezwungen, und Lenovo rechnet nicht vor 2030 mit sinkenden Kosten. Selbst dann werden wir die Preise von vor 2025 wohl nie wieder sehen. Valve weigert sich daher zurecht, falsche Versprechungen zu machen.
Das Statement von Valve ist ehrlich, aber bitter. Die Absicht, die Steam Machine bei sinkenden Produktionskosten billiger zu machen, ist ein feiner Zug. Sie bringt uns im Hier und Jetzt nur überhaupt nichts. 1039 EUR bleiben eine verdammt hohe Hürde für ein Wohnzimmer-Gerät. Die Traum-Marke von 718 Dollar ist vorerst gestorben.
Zockt ihr trotz des heftigen Preises von über 1.000 Dollar mit dem Gedanken, euch eine Steam Machine zu holen, oder ist das Thema für euch durch die Komponenten-Krise komplett gegessen?
Sehr schlechte Hardware, eigentlich schon unverschämt sie zu einem solchen Preis zu verkaufen. Dann lieber günstiger einen pc zusammenstellen
Will und machen…jaja Valve ,ihr seit nun leider gezwungen, diese ehr schlechte Hardware , so zu verkaufen an den Kunden , zu solch Preisen ,weil ihr ja den Hals nicht vollbekommt und eure Konsole nicht subventionieren wollt …das ist euer Problem jetzt 👍
Ein Glück ich hatte da schon vorher vorgesorgt ,mit meinem Geekom A9 Max , mit AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, 12K/24T , Zen 5 , 32GB /2x16GB Riegel RAM , 2TB SSD , FSR 4.1 und bin auf so etwas nicht angewiesen wie euch und eure schäbige , teure Hardware , da ich viel mehr an Auswahl habe mit Windows , welche die Spielewelt ,bei mir vollkommen abdeckt , inklusive GTA 4 und 5 , mitn Rockstar Launcher und alles andere mitn Gampass , GOG , Boosteroid , GeForce Now und und .
Halten wir fest,
der teuerste Konsolenhardware Flop aller Zeiten,
und das mit Ansage & Vorsatz.
Den Scheiß kannst echt keinem erzählen. Das Kraut, was die da bei Valve paffen, muss schon spektakulär sein.
Wenn man es günstiger nicht anbieten kann warum überhaupt der release? Klar man würde strafen zahlen müssen an AMD man hat aber wahrscheinlich damals Konditionen abgeschlossen zu günstigeren preisen und daran muss sich AMD auch dran halten sonst kann valve aus den Vertrag austreten. Ich glaube das valve nicht, auch andere Parteien wie sony oder Microsoft nicht. Da ist auch viel Mitnahme an höheren preisen. Ist auch verwunderlich das alle über K.I rumjammern und wie teuer die ram Preise sind aber sind selbst gleichzeitig der Versucher für die Entwicklung z.b Microsoft und sony will jetzt auch mit k.i rummachen
Mich reizt ein PC für das Wohnzimmer herzlich wenig.
Die Kiste ist folgendes:
Negativ:
– kein 4K 60fps
– schwächer als eine PS5 Pro
– Lieferumfang ohne Controller
– nur 512gb in der Standar Ausführung
– um die 30% teurer als eine PS5 Pro. Warum ?
Nimmt man also die 2tb und den Controller dazu, dann kostet das Ding was doppelt so viel wie eine PS5 Pro. Warum ?
Die können das Ding behalten.
Naja doch 4K60 kann das Teil, nur halt nicht bei Black Myth Wukung oder so. Steam ist ja zum Glück eine Resenplattform mit Unmegen an Spielen.