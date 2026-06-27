Valve bremst Preishoffnungen bei der Steam Machine aus

Valve will die Steam Machine so günstig wie möglich machen, drückt aber gleichzeitig massiv auf die Preisbremse bei den Erwartungen. 1039 EUR verlangt das Unternehmen aktuell für die Hardware, obwohl intern eigentlich ein Preis von rund 718 Dollar angepeilt war.

Der Grund ist die anhaltende Komponentenkrise, die die Produktionskosten in die Höhe treibt.

Valve will billiger, kann aber nicht

Die Entwickler Pierre-Loup Griffais und Yazan Aldehayyat stellten im Interview mit Digital Foundry klar, dass Valve kein Interesse an künstlich hohen Hardware-Preisen hat. Das Gerät soll die Spieler mit ihren Games verbinden und keine reine Cashcow sein. Je günstiger, desto besser. Soweit die Theorie.

Die Praxis sieht komplett anders aus. Ein zeitnaher Preissturz ist absolut unrealistisch. Die Krise im Hardware-Markt sitzt tief. Wer auf ein baldiges Schnäppchen hofft, verliert.

Andere Branchengrößen stützen diese düstere Prognose. Der Speicherhersteller Micron hat Großkunden gerade erst in Fünfjahresverträge gezwungen, und Lenovo rechnet nicht vor 2030 mit sinkenden Kosten. Selbst dann werden wir die Preise von vor 2025 wohl nie wieder sehen. Valve weigert sich daher zurecht, falsche Versprechungen zu machen.

Das Statement von Valve ist ehrlich, aber bitter. Die Absicht, die Steam Machine bei sinkenden Produktionskosten billiger zu machen, ist ein feiner Zug. Sie bringt uns im Hier und Jetzt nur überhaupt nichts. 1039 EUR bleiben eine verdammt hohe Hürde für ein Wohnzimmer-Gerät. Die Traum-Marke von 718 Dollar ist vorerst gestorben.

Zockt ihr trotz des heftigen Preises von über 1.000 Dollar mit dem Gedanken, euch eine Steam Machine zu holen, oder ist das Thema für euch durch die Komponenten-Krise komplett gegessen?