Valve greift Xbox an: Wird die Steam Machine zur tödlichen Konkurrenz?

Valve scheint Microsoft auf dem falschen Fuß zu erwischen. Nachdem das Unternehmen mit dem Steam Deck bereits im mobilen Gaming-Segment Maßstäbe gesetzt hat, zielt die neu vorgestellte Steam Machine direkt auf das Wohnzimmer, und damit auf die Xbox. Laut dem Technik-Insider Moore’s Law Is Dead könnte das kompakte Gerät die Xbox Series in puncto Leistung und Preis regelrecht überrollen.

Der Insider spricht von „mindestens doppelter Performance“, bei einem Preis, der ähnlich oder nur leicht höher liegen soll. Damit würde Valve ein Angebot schaffen, das für viele Konsolenspieler kaum zu ignorieren wäre: ein kleiner, leiser PC-Hybride mit der Flexibilität von SteamOS und der Leistungsfähigkeit moderner AMD-Hardware, und das ohne die Einschränkungen klassischer Konsolenplattformen.

Xbox verliert an Boden – auch auf dem PC

Während Sony und Nintendo ihre Position im Konsolenmarkt festigen konnten, kämpft Microsoft weiter um Relevanz. Xbox-Chef Phil Spencer hatte in der Vergangenheit mehrfach eingeräumt, dass PlayStation und Nintendo den traditionellen Konsolenkrieg gewonnen hätten. Microsofts Fokus verschiebt sich daher zunehmend auf den PC-Gaming-Bereich, wo Windows als Plattform bislang dominierte. Dort freut man sich sogar über die neue Konkurrenz. Aber genau dort, wo jetzt Valve wartet, scheint man den Markt strategisch zu übernehmen.

Laut dem Bericht setzt Valve auf eine pragmatische „Scrapyard Wars“-Taktik: Anstatt teure, speziell entwickelte Chips zu verwenden, kombiniert man preislich optimierte AMD-Komponenten zu einem System, das schnell produziert und früh auf den Markt gebracht werden kann. Ziel ist es, noch vor Microsofts nächster Konsole („Xbox Next“) zu erscheinen und damit die Lücke zu schließen, bevor Redmond reagieren kann.

Ein riskantes Spiel für Microsoft

Die Xbox Next wird laut Leaks ein deutlich leistungsfähigeres, aber auch sehr teures Gerät. Moore’s Law Is Dead sieht darin einen kritischen Punkt: Wenn Microsoft erneut auf Premium-Preise setzt, könnte Valve den Mittelweg aus Leistung und Preis treffen, ähnlich wie beim Vergleich Steam Deck vs. ASUS ROG Ally. Das Ergebnis wäre ein Déjà-vu: Microsoft bringt die stärkere Hardware, aber zu spät und zu teuer, während Valve bereits im Markt etabliert ist.

Der Insider geht sogar so weit zu behaupten, dass Valve Microsoft nicht nur aus dem Konsolenmarkt, sondern auch aus dem PC-Gaming-Ökosystem verdrängen will. SteamOS wächst, Windows verliert an Bedeutung, und wenn die Steam Machine erfolgreich wird, könnte das langfristig auch Microsofts Gaming-Strategie ins Wanken bringen. Was dann? Sich wieder Sony widmen?

Valves Offensive kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Microsoft ohnehin um seine Rolle im Gaming-Markt ringt. Die Steam Machine könnte der nächste logische Schritt für Valve sein, ein leistungsstarker, bezahlbarer Hybrid, der Xbox aus zwei Welten gleichzeitig verdrängt: dem Wohnzimmer und dem PC. Sollte sich die Preisprognose bewahrheiten, dürfte die Xbox bald alt aussehen, und die Xbox Next könnte schon vor seinem Start mit einem handfesten Problem konfrontiert sein.

Wie seht ihr das? Hat sich Microsoft ordentlich verkalkuliert?