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Steam Machine: Speicherkrise bremst Produktion, und es könnte noch schlimmer werden

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Steam Machine Review

Valve kämpft bei der Steam Machine mit einer verschärften Speicherkrise. Preise steigen, Lieferzeiten explodieren. Die Entwicklungen zur Hardware-Knappheit.

Valve kämpft vier Wochen nach dem Verkaufsstart der Steam Machine mit erheblichen Engpässen auf dem globalen Halbleitermarkt, die die Hardware-Produktion bis weit in das Jahr 2027 hinein drosseln werden.

Die Zahlen der Hardware-Krise

Valve-Ingenieur Yazan Aldehayyat bestätigt gegenüber Bloomberg, dass sich der Mangel an Speicherchips verschärft. Die Preise im Großhandel steigen drastisch. Endkunden spüren diese Entwicklung zeitversetzt, da die aktuellen Preise im Einzelhandel den Zustand des Marktes von vor drei bis sechs Monaten widerspiegeln. Der Hersteller produziert nach eigenen Angaben am absoluten Limit der verfügbaren Kapazitäten.

Die Konsequenz schlägt sich direkt im Preisgefüge und dem Vertriebssystem der Steam Machine nieder. Das System wird in zwei Varianten angeboten: Die Version mit 512 Gigabyte Speicher kostet 1.049 US-Dollar, während das Modell mit 2 Terabyte für 1.349 US-Dollar gelistet ist.

Der zwingend erforderliche Steam Controller schlägt mit zusätzlichen 79 US-Dollar zu Buche. Um dem Wiederverkauf durch Scalper zu begegnen, limitiert Valve die Abgabe auf ein Gerät pro Haushalt. Neuanmeldungen landen am Ende einer Warteschlange mit unbestimmter Lieferzeit. Das System blockiert Bots. Es erfordert Geduld.

Einordnung im globalen Halbleitermarkt

Der Preis von über tausend US-Dollar für die Einstiegsvariante ist kein Zufall, sondern das direkte Resultat der weltweiten Komponentenkrise. Valve ist kein Einzelfall. Die anhaltende Verknappung von Speicherbausteinen belastet die gesamte Branche und wird nach aktuellen Prognosen auch Konkurrenzprodukte wie die anstehende Xbox Project Helix sowie die Planung der nächsten PlayStation-Generation beeinflussen.

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Dass Valve die Steam Machine trotz dieser Hürden intern als Erfolg verbucht, liegt an der veränderten Definition von Markterfolg im Jahr 2026. Wer Hardware liefern kann, gewinnt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot auf absehbare Zeit. Die Einstiegshürde für Spieler bleibt durch die künstliche Verknappung und die extrem hohen Produktionskosten jedoch auf einem Niveau, das den Massenmarkt vorerst ausschließt.

Die Steam Machine ist kein Hardware-Flop, aber sie ist ein unbezahlbares Luxusgut für eine privilegierte Minderheit. Wer nicht bereits auf der Reservierungsliste steht, wird monatelang in die Röhre schauen. Der tatsächliche Nutzwert für den durchschnittlichen Spieler tendiert gegen null, solange die Speicherpreise die Hardware in utopische Preisregionen treiben. Valve löst vielleicht sein eigenes Lieferkettenproblem. Das des Spielers lösen sie nicht.

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