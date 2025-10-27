Vampire: The Masquerade Bloodhunt – Server schließen 2026

Es ist das Ende einer Ära für alle Fans von Vampire: The Masquerade Bloodhunt. Sharkmob hat offiziell angekündigt, dass die Server des PvP-Battle-Royale-Spiels am 28. April 2026 abgeschaltet werden. Vier Jahre nach dem Start in den nächtlichen Straßen Prags müssen Spieler Abschied nehmen, ein Moment, der bei vielen noch lange nachhallen wird.

Die letzten Monate in Prag nutzen

Bis zum Abschalttermin bleibt Bloodhunt voll spielbar. Sharkmob hat Token-Käufe bereits deaktiviert, das In-Game-Shop-System bleibt aber geöffnet, sodass vorhandene Token noch ausgegeben werden können. Danach verschwinden alle Spiel- und Kontodaten endgültig – ein harter Schnitt, der auch zeigt, wie ernst der Entwickler die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien nimmt. Für Spieler bedeutet das: Wer noch einmal die Dächer von Prag unsicher machen will, sollte die verbleibende Zeit aktiv nutzen.

In ihrer Mitteilung betonen die Entwickler, dass die Entscheidung nicht leicht fiel. Trotz einer engagierten Community ist die Spielerbasis inzwischen zu klein, um die Server wirtschaftlich zu betreiben. Hier zeigt sich ein grundlegendes Problem von Multiplayer-Nischenprojekten. Selbst wenn Fans treu bleiben, reicht die Masse oft nicht aus, um langfristige Online-Dienste zu halten.

Ein Blick zurück und nach vorn

Vampire: The Masquerade Bloodhunt hat sich durch intensive PvP-Schlachten, kreative Spielweisen und die dichte Atmosphäre Prags eine kleine, aber leidenschaftliche Fangemeinde aufgebaut. Für viele Spieler werden die Erinnerungen an nächtliche Kämpfe und überraschende Allianzen bleiben, auch wenn die Server offline gehen. Gleichzeitig eröffnet das Ende Raum für Reflexion. Welche Lessons Learned können andere PvP-Titel aus Bloodhunt Laufzeit ziehen? Wie nachhaltig ist der Markt für kleinere, kompetitive Multiplayer-Spiele?

Abschließend bleibt die Frage: Wer wird in den letzten Monaten noch einmal die Dächer Prags erklimmen und die letzten Erinnerungen sammeln? Für die Community heißt es jetzt, jeden Moment zu nutzen, bevor die Nacht endgültig endet.