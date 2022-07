Vampire: The Masquerade – Bloodhunt – Sommer-Update bringt einen Team-Deathmatch-Mode 

Für Vampire: The Masquerade – Bloodhunt wurde ein größeres Summer Update angekündigt, das unter anderem einen neuen Spielmodus umfasst.

Wie man vorab verrät, werden zukünftig auch Team Deathmatch-Battles möglich sein, es gibt einen neuen Summer Pass und mehr. Bei dem neuen Modus wartet ein 8-gegen-8-Team-Deathmatch auf die Spieler, der zunächst als Beta startet, während der Summer Pass über 100 neue Items umfasst. Hinzu kommt eine neue Karte, neue Locations, eine neue Nahkampfwaffe, sowie signifikante Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Zudem möchte man kein traditionelles Season-Konzept verfolgen, was unnötigen Druck erzeugt. Stattdessen gibt es immer mal wieder kleinere Updates.

„Wir glauben, dass die Aufrechterhaltung von Saisons auf die typische Art und Weise für unser relativ kleines Team nicht funktioniert, also wollen wir die Norm herausfordern, indem wir Updates viel schneller als bisher geplant, aber in kleineren Stücken veröffentlichen,“ so David Sirland, Live Producer von Bloodhunt.