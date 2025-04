Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Ein tiefes Erzähllabyrinth wartet auf dich

Die lang erwartete Fortsetzung von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 soll im Oktober 2025 endlich das Licht der Welt erblicken. Mit frischen Impulsen und einem neuen Entwicklerteam unter der Leitung von The Chinese Room wird das Spiel eine neue Richtung einschlagen. In einem Interview mit dem PC Gamer Magazin sprach Game Director Alex Skidmore über die komplexe Erzählweise und die tiefen Entscheidungen, die Spieler erwarten.

Komplexe Entscheidungen: Das Labyrinth der Dialoge in Bloodlines 2

Skidmore betonte, dass die Dialoge im Spiel wie ein Labyrinth aufgebaut seien. „Wir wollen, dass die Spieler nicht einfach zur sicheren Wahl greifen und sagen: ‚Ich nehme die gute Entscheidung.‘ Jedes Gespräch soll eine Entdeckung sein, die die Spieler herausfordert und zum Nachdenken anregt.“ Anstatt einer klaren ‚Paragon-Wahl‘ müssen sich die Spieler in einem Gewirr von Möglichkeiten und Konsequenzen zurechtfinden.

Ein weiterer markanter Unterschied zu den Vorgängern ist die neue Rolle des Protagonisten. Spieler übernehmen die Kontrolle über Phyre, einen Vampirältesten, anstatt eines Thinbloods, wie es ursprünglich geplant war. Phyre ist eine Figur von großer Macht, die jedoch zu Beginn des Spiels nach einem langen Schlaf fast aller Kräfte beraubt ist. The Chinese Room gibt den Spielern viel Raum zur Interpretation dieses Charakters. „Wir setzen den Spieler in eine neue Situation, in der die Hintergrundgeschichte nicht sofort offenbart wird“, erklärt Narrative Director Ian Thomas. Phyre wächst durch die Reaktionen der anderen Charaktere und nicht durch eine vorgegebene Legende.

Phyre: Ein Vampirältester zwischen Schwäche und Macht

Die Atmosphäre wird zudem durch subtile Details untermalt. Lead Sound Designerin Tessa Verplancke beschreibt, wie sich Phyres Bewegungen selbst ohne die vollen Kräfte kraftvoll anfühlen: „Ihre Geräusche sind viel leiser, aber ihre Präsenz spürt man sofort. Auch in ihrer Schwäche bleiben sie eine überlegene Macht.“

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 verspricht eine tiefgehende, spannende Erfahrung, die die Spieler sowohl narrative als auch persönliche Entscheidungen in einem dichten, unerforschten Universum treffen lässt.

Bloodlines 2 erscheint im Oktober 2025.