Latest

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Paradox stoppt Vorbestellungen

Vorbestellungen von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wurden storniert. Paradox kündigt Anpassungen an, mehr Infos am 17. September. Release bleibt Oktober.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare
vampire bloodlines 2

Nach Jahren voller Verzögerungen schien Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 endlich auf Kurs. Der Release ist am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC geplant. Doch nun zieht Paradox Interactive die Notbremse – zumindest kurzfristig. Vorbestellungen im PlayStation Store werden am 8. September automatisch zurückerstattet. Eine erneute Möglichkeit zum Vorbestellen soll es zwar geben, aber erst kurz vor Launch.

Für Fans, die das Spiel seit Jahren sehnsüchtig erwarten, ist das ein Schockmoment. Nicht wenige erinnern sich noch an die turbulente Entwicklungsgeschichte, inklusive Studio-Wechsel und mehrfacher Verschiebungen.

„Big Changes“ – was steckt dahinter?

Offiziell heißt es, Bloodlines 2 sei „in Anpassung“. Paradox und das aktuelle Entwicklerstudio The Chinese Room wollen am 17. September mehr Details nennen. Dabei fällt vor allem ein Satz ins Auge: „Big changes take time, and we want to do this right.“

In der Community wird bereits spekuliert, ob es um die DLC-Politik geht. Zwei Vampire-Clans sollten ursprünglich hinter der kostenpflichtigen „Shadows and Silk“-Erweiterung stecken – für knapp 22 Euro. Das hatte vielen sauer aufgestoßen. Dass Paradox hier nachjustiert, wäre naheliegend. Konkrete Infos gibt es noch nicht.

Warum das relevant ist

Auf den ersten Blick wirken stornierte Vorbestellungen wie ein Alarmzeichen. Doch man darf nicht vergessen, dass Paradox weiterhin den Launch im Oktober in Aussicht stellt. Es geht offenbar weniger um technische Probleme, sondern um inhaltliche oder strukturelle Fragen rund um das Geschäftsmodell.

More Read

vampire bloodlines 2
Bloodlines 2 – Paradox rudert bei DLC-Clans hinter Paywall zurück
vampire bloodlines 2
Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – zwei Clans direkt hinter DLC-Paywall versteckt
vampire bloodlines 2
Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – Pre-Order Trailer weckt Erwartungen und Skepsis zugleich

Für Spieler heißt das kurzfristig etwas Unsicherheit, langfristig vielleicht ein faireres Gesamtpaket. Wer schon einmal erlebt hat, wie unglücklich Monetarisierungsentscheidungen ein Spielstart überschatten können, weiß, warum diese Korrektur jetzt wichtig sein könnte.

Bis zum 17. September bleibt vieles Spekulation. Was feststeht, ist, dass Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 weiterhin für den 21. Oktober terminiert ist, die Vorbestellungen starten später erneut. Die entscheidende Frage lautet: Werden die „Anpassungen“ dafür sorgen, dass Fans das Spiel ohne Bauchschmerzen genießen können, oder erwartet uns die nächste Überraschung?

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x