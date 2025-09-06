Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Paradox stoppt Vorbestellungen

Nach Jahren voller Verzögerungen schien Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 endlich auf Kurs. Der Release ist am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC geplant. Doch nun zieht Paradox Interactive die Notbremse – zumindest kurzfristig. Vorbestellungen im PlayStation Store werden am 8. September automatisch zurückerstattet. Eine erneute Möglichkeit zum Vorbestellen soll es zwar geben, aber erst kurz vor Launch.

Für Fans, die das Spiel seit Jahren sehnsüchtig erwarten, ist das ein Schockmoment. Nicht wenige erinnern sich noch an die turbulente Entwicklungsgeschichte, inklusive Studio-Wechsel und mehrfacher Verschiebungen.

„Big Changes“ – was steckt dahinter?

Offiziell heißt es, Bloodlines 2 sei „in Anpassung“. Paradox und das aktuelle Entwicklerstudio The Chinese Room wollen am 17. September mehr Details nennen. Dabei fällt vor allem ein Satz ins Auge: „Big changes take time, and we want to do this right.“

In der Community wird bereits spekuliert, ob es um die DLC-Politik geht. Zwei Vampire-Clans sollten ursprünglich hinter der kostenpflichtigen „Shadows and Silk“-Erweiterung stecken – für knapp 22 Euro. Das hatte vielen sauer aufgestoßen. Dass Paradox hier nachjustiert, wäre naheliegend. Konkrete Infos gibt es noch nicht.

Warum das relevant ist

Auf den ersten Blick wirken stornierte Vorbestellungen wie ein Alarmzeichen. Doch man darf nicht vergessen, dass Paradox weiterhin den Launch im Oktober in Aussicht stellt. Es geht offenbar weniger um technische Probleme, sondern um inhaltliche oder strukturelle Fragen rund um das Geschäftsmodell.

Für Spieler heißt das kurzfristig etwas Unsicherheit, langfristig vielleicht ein faireres Gesamtpaket. Wer schon einmal erlebt hat, wie unglücklich Monetarisierungsentscheidungen ein Spielstart überschatten können, weiß, warum diese Korrektur jetzt wichtig sein könnte.

Bis zum 17. September bleibt vieles Spekulation. Was feststeht, ist, dass Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 weiterhin für den 21. Oktober terminiert ist, die Vorbestellungen starten später erneut. Die entscheidende Frage lautet: Werden die „Anpassungen“ dafür sorgen, dass Fans das Spiel ohne Bauchschmerzen genießen können, oder erwartet uns die nächste Überraschung?