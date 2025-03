Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Release auf Oktober 2025 verschoben

Fans von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 müssen sich erneut in Geduld üben. Der ursprünglich für das erste Halbjahr 2025 geplante Release wurde von Publisher Paradox Interactive und Entwickler The Chinese Room auf Oktober verschoben. Damit setzt sich die bewegte Entwicklungsgeschichte des Spiels weiter fort.

Das Spiel ist fertig – aber noch nicht bereit

In einem aktuellen Video-Update meldete sich Marco Behrmann, Executive Producer und Vice President von World of Darkness, persönlich zu Wort. Seiner Aussage nach ist die Entwicklung abgeschlossen – doch bevor die Spieler in die düstere Welt der Vampire eintauchen können, braucht es noch den Feinschliff.

„Wir konzentrieren uns derzeit auf Fehlerbehebungen, Stabilität und Performance, um euch nach der Veröffentlichung das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten“, so Behrmann. Dass ein Spiel, das sich bereits so lange in der Entwicklung befindet, eine weitere Verzögerung erfährt, dürfte jedoch für gemischte Reaktionen sorgen.

Mehr Inhalt, mehr Tiefe – und mehr Wartezeit

Seit dem letzten Update sei das Spiel um zusätzliche Inhalte, erzählerische Tiefe und weiterentwickelte Charaktere erweitert worden. Besonders betont wird die größere Rolle von Fabien, einer zentralen Figur der Geschichte. Zudem konnten Fans in Entwicklertagebüchern bereits einen Einblick in verschiedene Fraktionen wie die Camarilla, die Anarchen und die Jäger gewinnen. Diese Erweiterungen klingen zwar vielversprechend, doch bleibt die Frage, ob sie die lange Wartezeit rechtfertigen.

Die Geschichte von Bloodlines 2 ist geprägt von Verzögerungen, Entwicklerwechseln und einem kompletten Neustart des Projekts. Ursprünglich von Hardsuit Labs entwickelt, wurde das Spiel 2021 an The Chinese Room übergeben, nachdem Paradox mit dem Fortschritt unzufrieden war. Seitdem scheint es endlich in ruhigeren Fahrwassern zu sein – doch auch diesmal gibt es wieder eine Terminverschiebung.

Ob sich das Warten lohnt, wird sich im Oktober zeigen. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Bis dahin bleibt nur die Hoffnung, dass dies der letzte Aufschub ist – und das Spiel tatsächlich hält, was es verspricht.