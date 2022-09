Vengeance is Mine – Release des Time-Melting-Combat-Titel in 2024 bestätigt

110 Industrie veröffentlicht in 2024 ihren nächsten Actiontitel Vengeance is Mine, der bereits 2021 angekündigt wurde. Der brutale Time-Melting-Combat-Titel folgt auf Wanted Dead (unsere Preview), das in Kürze erhältlich sein wird.

In Vengeance is Mine schlüpfen die Spieler in die Fußstapfen von Gabriel Jaeger, der von drei Zeitreisenden auf dem Weg zurück ins Jahr 1664 brutal hingerichtet wurde, um ein altes Stück Technologie zu erhalten, das es ihnen ermöglicht, den Deacon zu bedienen – eine heruntergekommene Militäranlage, die unter den Straßen von Neu-Amsterdam begraben liegt.

Charles Jaeger, der nun die volle Kontrolle über den Deacon hat, versammelt seine Herde, um ihren spirituellen Führer Robert Wright jenseits des Horizonts von Raum und Zeit zu treffen. Sein einziges Problem ist Gabriel. Gabriel schafft es kaum lebend heraus und kontrolliert den Prototyp des HYDRA-Mech-Anzugs und ist bereit, sich zu rächen.

Vengeance Is Mine

Gnadenlose Action

Vengeance is Mine verspricht gnadenlose Mech-Nahkampf-Action, die um eine Zeitmanipulationsmechanik ergänzt wird, die den Begegnungen eine faszinierende Wendung verleiht. Dank der Fähigkeiten des HYDRA-Mech-Anzugs hat der Spieler die Möglichkeit, die Zeit zu beschleunigen und ahnungslosen Feinden entgegenzublinzeln oder die Zeit zurückzuspulen, um Combos neu anzupassen oder dem Tod auszuweichen. HYDRA enthält auch eine energiebasierte Projektilwaffe, mit der man es mit Feinden aus der Ferne aufnehmen kann.

Das Gemetzel in Vengeance is Mine wird von einem Killer-Soundtrack mit Musik von Queen, Giorgio Moroder und Stefanie Joosten. begleitet. Moroder und Joosten sind hierfür zum ersten Mal zusammengekommen und haben ihre Talente eingesetzt, um den Titelsong für das Spiel aufzunehmen und daraus einen wirklich epischen Track zu machen.

Vengeance is Mine ist ab 2024 erhältlich.