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Verkäufe explodieren: Final Fantasy VII Revelation beflügelt die Vorgänger

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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FFVII Revelation sorgt für einen Verkaufsboom bei Remake & Rebirth. Director Hamaguchi spricht über Gameplay-Fixes, Minispiele und physische Discs.

Final Fantasy Vii Revelation

Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy VII: Rebirth verkaufen sich nach der Ankündigung des „Finales Final Fantasy VII Revelation“ um ein Vielfaches besser als von Square Enix erwartet. Das bestätigte Game Director Naoki Hamaguchi in einem aktuellen Interview nach dem Summer Game Fest 2026.

Während die Entwickler mit Hochdruck am Release für Frühjahr 2027 auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und der Nintendo Switch 2 arbeiten, stürmen Spieler weltweit die virtuellen Ladenzeilen. Die beiden bisherigen Teile verkaufen sich plötzlich um ein Mehrfaches besser als prognostiziert. Vor allem der PC-Markt in den USA und China treibt die Verkaufszahlen massiv nach oben.

Klassische Storys verkaufen sich von selbst

Für uns Spieler ist das eine fantastische Nachricht. Ein kommerzieller Erfolg dieser Größenordnung sichert nicht nur das Budget für den Abschluss der Reihe, sondern zeigt auch, dass klassische Story-Erlebnisse im AAA-Bereich eine Zukunft haben. Noch spannender ist aber, wie das Team auf unser Feedback reagiert. Hamaguchi betonte im Interview ausdrücklich, wie sehr die Kritikpunkte aus „Final Fantasy VII Rebirth“ in die Entwicklung des dritten Teils einfließen.

Wer keine Lust auf endlose Minispiele hat, darf durchatmen. Die Entwickler haben die Kritik gehört und passen das System an. Minispiele lassen sich künftig skippen, während die Belohnungen fair verteilt bleiben. Das nimmt den Frust raus.

„Wenn es um Gameplay und Spieldesign geht, müssen wir den Spielern zuhören und Frustpunkte minimieren“, erklärt Hamaguchi die Philosophie des Teams.

Ein weiterer Faktor für die Qualität der Reihe ist die Kontinuität im Studio. Über 90 Prozent des Entwicklerteams sind seit dem ersten Teil lückenlos an Bord. Das ist in der heutigen Gaming-Industrie ein absoluter Seltenheitswert. Wenn Teams nicht nach jedem Projekt zerfallen, bleibt wertvolles Know-how erhalten. Das erklärt auch, warum die Abstände zwischen den riesigen Spielen vergleichsweise kurz geblieben sind. Die Abläufe sitzen einfach.

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Disc-Release steht auf der Kippe

Sorgen rund um das Thema physische Medien entkräftet der Director ebenfalls. Trotz des klaren Trends zu rein digitalen Konsolen setzt sich Hamaguchi intern persönlich für eine Disk-Version im Handel ein. Er schätze es sehr, wenn Fans bei Events mit der physischen Hülle für ein Autogramm vorbeikommen.

Ob am Ende eine klassische Blu-ray oder ein alternatives Kartenformat in den Regalen steht, hängt zwar von den Plattform-Herstellern ab. Die Haltung der Entwickler ist aber eindeutig. Sie wollen die Sammlerkultur nicht kampflos aufgeben.

Square Enix zeigt hier vorbildlich, wie eine Verwertungskette im Gaming-Bereich funktioniert. Ein starker Trailer erzeugt Hype, der direkt die Verkäufe der Vorgänger anfeuert. Dass das Team bei Gameplay-Frustpunkten wie den erzwungenen Minispielen zurückrudert, lässt für „Final Fantasy VII Revelation“ ein extrem ausgereiftes Finale erwarten. Das Vertrauen ist da. Die Serie liefert ab.

Gta Pre Order Release
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SOURCES:Automaton
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