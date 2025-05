Verkaufte Ehre: Concord-Gedenkplakette bringt Tausende Dollar – im Secondhandladen

Wer hätte gedacht, dass ein Erinnerungsstück an eines der kürzesten Kapitel der PlayStation-Geschichte einmal so begehrt sein würde? Und doch wird aktuell eine Gedenkplakette zur Veröffentlichung des Shooters „Concord“ in einem Goodwill-Store versteigert – ja, genau: Goodwill, dieser Laden, in dem normalerweise gebrauchte Jeans, alte Kaffeemaschinen und vergilbte VHS-Kassetten auf ein zweites Leben hoffen. Nur dass dieses Mal eben eine Entwicklerplakette samt Artwork, CD und graviertem Namen für aktuell über 3.000 US-Dollar den Besitzer wechseln könnte. Weil: natürlich.

Die Plakette wurde offenbar an Chelsea Grace vergeben, die laut Firewalk Studios zur Kunstabteilung gehörte und für Outsourcing und Co-Entwicklung zuständig war. Ihre persönliche „Ehre zum weltweiten Start von Concord, 23. August 2024“ steht jedenfalls ordentlich eingraviert drauf – falls man beim nächsten Flohmarktbesuch zufällig beweisen möchte, dass man „damals bei der Northstar Crew“ dabei war.

Vom Launch zur Resterampe in Rekordzeit

Was diesen Artikel erst richtig bittersüß macht, ist die Geschichte hinter der Geschichte: „Concord“ schaffte es kaum, seine Server richtig aufzuwärmen, da war es auch schon wieder vorbei. Nur zwei Wochen nach dem Start verkündete Sony den radikalen Rückzug – Spiel offline, Verkauf gestoppt, Geld zurück. Eine Art Gaming-Speedrun, bei dem nur das Scheitern Bestzeit hatte.

Natürlich folgte das übliche PR-Ballett: Vielleicht käme das Spiel in überarbeiteter Form zurück, man prüfe Möglichkeiten, blabla. Doch spätestens als Hermen Hulst, Chef der PlayStation Studios, das Kapitel offiziell schloss, war klar: „Concord“ war kein Phönix, sondern eher eine sehr teure Sternschnuppe. Und auch Firewalk Studios selbst wurde prompt abgewickelt – mit dem Versprechen, die Belegschaft nach Möglichkeit „anderswo unterzubringen“. (Spoiler: „Nach Möglichkeit“ ist selten ein euphorisches Ja.) Ein Beispiel, das danach immer öfters Schule machte … nicht nur bei Sony.

Das letzte Überbleibsel von Concord wird nun „verraschmt“ .. ehm versteigert

Ein trauriges Sammlerstück – oder ein Schnäppchen mit Ironiewert?

Wie also landet ein derartiges Erinnerungsstück in einem Gebrauchtwarenladen? War es eine bewusste Geste der Loslösung? Hat jemand im Chaos der Studioauflösung einfach das Büro leergeräumt und alles zur Spende gegeben? Oder wollte Chelsea Grace das Kapitel „Concord“ einfach endgültig abhaken? Die Antwort bleibt offen – wie die Auktion, bei der inzwischen über 40 Gebote eingegangen sind.

Wer also eine „echte“ Trophäe eines in Rekordzeit beendeten Live-Service-Desasters sucht: Hier ist sie. Vielleicht die einzige Erinnerung an ein Spiel, das schneller wieder verschwand, als man sich das erste Update herunterladen konnte.

„Concord“ ist tot, aber seine Gedenkplakette lebt weiter – als bittersarkastisches Relikt einer Industrie, die manchmal schneller vergisst, als sie veröffentlicht. Die nächste Chance wird es vermutlich bei „FairGame$“ geben, das offenbar unter einem ähnlich „glanzvollen“ Stern wie „Concord“ entwickelt wird.