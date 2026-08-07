Verticality, Open-World und überarbeitetes Parrieren: So verändert sich Wo Long 2

Team Ninja dreht für „Wo Long 2: Wings of Ember“ an den richtigen Stellschrauben und liefert mehr Dynamik im Kampf sowie eine zusammenhängende Spielwelt. Producer Masakazu Hirayama hat auf der ChinaJoy 2026 konkrete Details zur Evolution des Action-RPGs verraten.

Mehr Luftkampf, weniger Dauer-Parry

Das ewige Abwarten auf den perfekten Deflect gehört in „Wo Long 2“ der Vergangenheit an. Team Ninja reagiert direkt auf die Kritik am Erstling, bei dem fast jeder gegnerische Angriff einfach weggekontert werden konnte. Neue, proaktive Mechaniken sollen dich dazu zwingen, selbst die Initiative im Kampf zu übernehmen, statt nur auf Konter zu lauern. Richtig so. Monotones Button-Mashing verliert damit seinen Reiz.

Zusätzlich bekommt das Kampfsystem eine spürbare vertikale Komponente. Erfahrungswerte aus der parallelen Entwicklung von „Ninja Gaiden 4“ fließen direkt in das Gameplay ein. Wandläufe, echte Luftkämpfe und Areale mit viel Höhendifferenz prägen die Auseinandersetzungen. Fallschaden musst du dabei nicht befürchten.

Offene Schlachtfelder statt starrer Areale

Die bisherige lineare Levelstruktur weicht einer zusammenhängenden Open-World-Karte. Statt isolierter Abschnitte kämpfst du dich durch ein riesiges Schlachtfeld, auf dem Aktionen in einem Areal direkte Auswirkungen auf andere Bereiche der Welt haben. Das soll die typischen Längen klassischer Open-World-Spiele verhindern.

Auch das Moralsystem wird im Zuge dieser Umstellung komplett überarbeitet. Zudem schrauben die Entwickler an den Multi-Bosskämpfen: Eine verbesserte Boss-KI und das Verhindern von tödlichen Angriffen aus dem Nicht-Sichtbereich sollen Frustmomente reduzieren.

Team Ninja geht genau die Punkte an, die beim Vorgänger für Abnutzungserscheinungen gesorgt haben. Die Kombination aus vertikaler Bewegungsfreiheit, einer dynamischen Open World und einem aktiveren Kampfsystem klingt extrem vielversprechend. Wenn das Balancing stimmt und die Open World wirklich lebendig wirkt, erwartet uns im Frühjahr 2027 ein echter Genre-Hit für PC, PS5, Switch 2 und Xbox Series X|S.