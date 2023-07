Vertigo 2 erscheint später in diesem Jahr für PS VR2, auch als physische Version via Perp Games.

„Vertigo 2 ist eines der beeindruckendsten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich habe ungefähr 30 Mal versucht, diese Rezension zu schreiben, aber ich kann nicht in Worte fassen, wie überwältigend dieses Spiel war. Dieses Spiel hielt mich die ganze Zeit über auf Trab und hat sich mehr als bezahlt gemacht. Meiner Meinung nach lässt sich das Gameplay am besten als eine Kombination aus Doom 2016 und Half Life Alyx beschreiben, aber das gesamte Spiel insgesamt fühlt sich extrem ausgefeilt und super einzigartig an.“

Vertigo 2 wird laut Perp Games eine immersive First-Person-Erfahrung mit einem Fokus auf die Story und einem taktilem VR-Gameplay. Der Shooter vereint Elemente aus Half-Life und Portal, und verfolgt somit einen komödiantischen Ansatz, bei dem man in über 18 Kapiteln auf zahlreiche Aliens als Feinde, riesige Bosse und jede Menge Waffen trifft. Zudem gibt es in der PS VR2-Version einen Level-Editor und Script-Support, um seinen eigenen Missionen zu kreieren.

Perp Games hat den Release von Vertigo 2 für PlayStation VR2 bestätigt, das später in diesem Jahr für Sonys VR-Headset erscheint. Vertigo 2 könnte man als das bezeichnen, was dem überaus erfolgreichen Half-Life am nächsten kommt.

What do you think?