Vertrauensverlust bei Sony: Warum das Disc-Aus nur die Spitze des Eisbergs ist

Sony beendet ab 2028 die Produktion neuer PlayStation-Discs. Doch das eigentliche Problem ist nicht das fehlende Laufwerk, sondern der schleichende Verlust von Vertrauen. Das coole Unternehmen von damals existiert nicht mehr, jetzt regieren nur noch Zahlen und Gewinne.

Das Ende physischer Datenträger schlug hohe Wellen. Im aktuellen Branchen-Podcast von Moore’s Law Is Dead dreht sich die Debatte allerdings um ein ganz anderes Kaliber. Podcast-Host Tom sieht das Risiko nicht in der Entscheidung für reine Digitalmedien an sich. Die Gefahr liegt im verbrannten Markenimage. Sony musste sich dieses mit der PS4-Ära schon einmal hart zurückerkämpfen.

Starke Zahlen verdecken die Risse

Sony schaut starr auf kurzfristige Verkaufszahlen und ignoriert das Gefühl in der Szene. PlayStation galt jahrelang als die unverzichtbare, coole Konsole. Heute wirkt der Riese träge und distanziert. Viele empfinden die Marke schlicht als uncool. Das stoppte bisher keine Verkäufe. Langfristig kippt so etwas trotzdem.

Im Jahr 2026 dürften die Finanzen dank Schwergewichten wie „GTA 6“ hervorragend aussehen. Mögliche Preiserhöhungen der Konkurrenz spielen Sony zusätzlich in die Karten. Das täuscht. Sondereffekte verdecken die eigentliche Schieflage nur. Wenn Spieler in ein paar Jahren zu Steam, Nintendo oder Xbox abwandern, ist der Schaden bereits da. Aus der Traum.

Die Nichtkommunikation ist das größte Problem

Sony gesteht der Community beim Disc-Aus bisher nur Nachteile ein. Das Wie und Warum ließ man zunächst einfach so stehen. Und was bringt die PS6? Wie sehen die digitalen Besitzrechte auf lange Sicht aus? Bleiben gekaufte Bibliotheken auf ewig nutzbar? Welchen Mehrwert bekommen wir im Gegenzug? Funkstille.

Entsteht ein Informationsvakuum wie dieses, füllen es Gamer sofort mit negativen Erwartungen. Das ist logisch. Wenn der Aufschrei in den sozialen Medien leiser wird, ist das keine Entwarnung. Viele langjährige Fans haben innerlich bereits abgeschlossen. Das liest man immer wieder. Das tut weh.

Die Sorge sitzt tief und ist vollkommen berechtigt. Hardware verkauft sich emotional über jahrelang aufgebautes Vertrauen. Wer Optionen streicht und bei den Gegenleistungen schweigt, verliert seine Basis. Die PS6 wird zeigen, wie stark die Bindung wirklich noch ist. Aber hierzu muss sich Sony auch endlich mal äußern.

Habt ihr Sony nach den jüngsten Ankündigungen gedanklich schon abgeschrieben oder wartet ihr die PS6 entspannt ab?