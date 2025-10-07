Vice: Magic City Mayhem – Zelda trifft GTA in 8-Bit-Neon

Magic City hat sich noch nie so lebendig angefühlt, zumindest nicht in 8-Bit. Vice: Magic City Mayhem verspricht eine ungewöhnliche Mischung aus klassischen Action-Adventure-Mechaniken à la Zelda und der anarchischen Freiheit, die man aus GTA kennt. Wer dachte, Pixelgrafik sei automatisch brav, sollte hier genauer hinschauen.

Neon-Lichter, Dungeons & Chaos

Als Dutch, einer der Top-Enforcer von Magic City, kämpfst du dich durch eine Stadt voller Geheimnisse. Vom pulsierenden Nachtleben über sonnenverwöhnte Strände bis hin zu raptor-besetzten Yachten. Die Entwickler kombinieren Erkundung, Retro-Charme und absurde Ideen zu einem eigenständigen Erlebnis. Die acht Dungeons fordern Köpfchen, Timing und die richtige Kombination aus Katana, magischen Items und Fernkampfwaffen.

Für Spieler, die GTA lieben, aber Zelda vermissen, könnte Vice: Magic City Mayhem genau die richtige Mischung sein: offene Straßen, lebendige Stadtviertel und NPCs mit eigenem Rhythmus. Gleichzeitig bietet das Spiel klassische Retro-Puzzles und Bosskämpfe, die jeden Levelabschluss zu einem kleinen Erfolgserlebnis machen.

Story & Spielerische Freiheit

Die Handlung ist einfach, aber motivierend: Deine große Liebe Sophie verschwindet spurlos, und Dutch nimmt die Spur auf. Auf dem Weg deckst du nicht nur das korrupte Untergrundnetz der Stadt auf, sondern sammelst auch Geheimnisse, Schätze und Hinweise auf die tiefere Geschichte von Magic City. Die Kombination aus linearer Queststruktur und offenen Stadtvierteln sorgt dafür, dass Exploration und Story-Handlung organisch ineinandergreifen.

Für Fans von GTA ist spannend, wie die 8-Bit-Umsetzung den typischen Vice-City-Vibe einfängt: Neonstraßen, schnelle Entscheidungen, chaotische Begegnungen. Wer Zelda mag, wird die cleveren Dungeon-Rätsel und Bosskämpfe zu schätzen wissen.

Vice: Magic City Mayhem startet jetzt auf Kickstarter und zielt auf PC und Konsolen im Jahr 2026. Für Retro-Fans, Action-Adventurer und alle, die GTA in Miniaturwelten erleben wollen, könnte es ein echtes Highlight werden – wenn die Mischung aus Freiheit, Puzzle und Story aufgeht.

Aber: Kann ein 8-Bit-Spiel den offenen Wahnsinn einer Großstadt einfangen, ohne die Kontrolle zu verlieren? Dutch wird es zeigen.